Словаччина призначила новий уряд на чолі із проросійським Фіцо

Президентка Словаччини Зузана Чапутова затвердила склад нового уряду

Сьогодні, 25 жовтня, у Словаччині призначено новий уряд, лідер антиукраїнської партії Smer-SD Роберт Фіцо офіційно став новим прем'єр-міністром Словаччини. Про це повідомляє aktuality.sk.

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Президентка Словаччини Зузана Чапутова затвердила склад нового уряду.

Зокрема, міністром оборони став скандальний колишній глава МВС Роберт Каліняк, який відомий своєю бійкою з екс-прем'єром Словаччини Ігорем Матовичем. Також його підозрювали у хабарництві, але у серпні зняли всі звинувачення.

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Міністерство закордонних справ очолив Юрай Бланар. Він заявляв про «громадянську війну в Україні», коли російські війська вторглися в нашу країну в 2014 році, а також радив Києву зосередитись «на забезпеченні прав російськомовних жителів».

Нагадаємо, словацький політолог пояснив природу ненависті Роберта Фіцо до України.

Раніше повідомлялося, що імовірність того, що наступний уряд Словаччини очолить колишній прем'єр-міністр Роберт Фіцо, який хоче припинити військову підтримку України Словаччиною, зросла після того, коли лідер лівої партії «Голос», яка має «золоту акцію»у формуванні будь-якого уряду після виборів, заявив, що розглядатиме лише коаліцію з Фіцо.