В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу
Українцям слід перейти в укриття
О 12:06 в усіх областях України пролунали сирени повітряної тривоги. Моніторингові пабліки повідомляють про зліт ворожого винищувача МіГ-31К над територією РФ.
Українцям слід перебувати в укриттях до відбою тривоги та дотримуватись інформаційної тиші.
Мапа тривог станом на момент публікації:
Нагадаємо, триває 626-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень.
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