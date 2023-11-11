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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу
РФ підняла в повітря винищувач
фото: glavcom.ua

Українцям слід перейти в укриття

О 12:06 в усіх областях України пролунали сирени повітряної тривоги. Моніторингові пабліки повідомляють про зліт ворожого винищувача МіГ-31К над територією РФ.

Українцям слід перебувати в укриттях до відбою тривоги та дотримуватись інформаційної тиші.

Мапа тривог станом на момент публікації:

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу фото 1

Нагадаємо, триває 626-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень.

Теги: тривога Україна війна

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