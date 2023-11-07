Китай зухвало відшив Росію: спільного літака не буде

Китай просуває нову розробку літака як виключно свою ідею, і не згадує про Росію

Спроба Росії домовитися про співробітництво в авіапромі з Китаєм і створити спільними зусиллями перший із часів СРСР власний широкофюзеляжний літак закінчилася провалом. Китай відмовився від спільного проекту із країною-агресором. Китай остаточно виключив російських партнерів із проекту лайнера CR929, який розробляли з 2017 року, плануючи створити конкурента Boeing та Airbus.

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Як пише South China Morning Post, китайський розробник літака – Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) – перестав згадувати Росію як учасницю проекту і тепер просуває літак місткістю 280 пасажирів як виключно китайську розробку.

Жодного слова про участь Росії не сказав віце-президент Comac Ці Сюефен, який виступав на конференції Китайської асоціації авіатранспорту (CATA). Він заявив про «прогрес» у розробці лайнера, вартість якого оцінювали в $50 млрд, і вихід на новий етап «деталізованого дизайну».

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Якісь згадки Росії були відсутні також при запуску спецлабораторії для CR929 у вересні, пише South China Morning Post. COMAC тоді заявляла про досягнення «технологічної самозабезпеченості» Китаєм та «незалежні інноваційні можливості». Про участь у проекті російської Об'єднаної авіабудівної корпорації, яка спочатку мала створити планер і хотіла взяти участь у розробці двигунів, не було сказано нічого.

На авіасалоні в Ле-Буржі влітку 2023 року новий літак також був представлений як власна китайська розробка, хоча навіть абревіатура лайнера CR мала символізувати країни – учасниці проекту (C – China, Китай; R – Russia, Росія). Тепер R виключили з назви літака, і COMAC просуває його як C929.

Проблеми з російською участю у створенні літака, який цього року здійснив перший політ, почалися з перших років. COMAC відмовився допускати Росію отримання доходів від продажу літака на внутрішньому китайському ринку. Натомість ОАК пропонувалася підвищена частка у продажах у світі (70%). Але саме в Китаї очікувався попит на літак у кількості 3 тисяч машин, тоді як його світові перспективи були неясними.

У 2022 році, після початку війни в Україні та запровадження західних санкцій проти російської авіагалузі, Китай вирішив відмовитися від усіх російських напрацювань у CR929 та замінити їх західними.

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До слова, Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили банки, розробника «Ланцетів» і члени уряду РФ. Про це повідомляє Мінфін США. Зазначається, що під обмеження потрапили понад 30 фізичних і майже 200 юридичних осіб. Також під обмеження потрапили громадяни Ірландії, Швейцарії, Кіпру, Швеції, Латвії, Туреччини.