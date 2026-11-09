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ЄС розділився через переговори щодо України в Абу-Дабі – Politico

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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ЄС розділився через переговори щодо України в Абу-Дабі – Politico
Європа розділилася через формат переговорів України та РФ
фото: Reuters

Європейські країни розійшлися в позиціях стосовно складу делегації та рівня представництва на переговорах України, США та Росії

Напередодні запланованих на 10–11 листопада переговорів в Абу-Дабі між Україною, США та Росією серед європейських держав виникли розбіжності щодо формату участі Європи. Частина країн наполягає на ширшому представництві, тоді як наразі до переговорного процесу планують залучити радників із національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Цього тижня до Абу-Дабі мають прибути представники так званої групи E3, до якої входять Франція, Німеччина та Велика Британія. Очікується, що їхня присутність забезпечить представництво європейських інтересів під час переговорів за американського посередництва.

Водночас остаточний формат участі європейських радників залишається невизначеним. За словами німецького посадовця, майбутня зустріч матиме стартовий характер, а після неї заплановані наступні раунди переговорів.

У четвер під час зустрічі Європейської політичної спільноти в Дубліні представники E3 мають поінформувати ширше коло європейських партнерів про результати консультацій. Мета такого обговорення – розширити рамки переговорного процесу.

На запитання журналістів про те, чи перебуватимуть європейські радники безпосередньо за столом переговорів, німецький чиновник відповів, що остаточний формат визначатимуть у процесі дискусій.

Водночас інший представник ЄС на умовах анонімності заявив, що радники з національної безпеки перебуватимуть у приміщенні, де проходитимуть переговори, або неподалік від нього. Однак безпосередньої участі в обговореннях вони, за його словами, не братимуть.

Окремі європейські політики вважають участь лише трьох держав недостатньою. Зокрема, за розширення представництва виступають прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Особливе занепокоєння висловлюють держави Східної та Північної Європи. Причиною стали заяви зятя та посланця президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера про те, що переговори стосуватимуться формування нової європейської архітектури безпеки.

У Варшаві побоюються, що рішення, які безпосередньо впливатимуть на безпеку східноєвропейських держав, ухвалюватимуть без належного врахування їхньої позиції.

«Найменше, чого ми хочемо, – це щоб Західна Європа домовлялася з Росією через голови східноєвропейців», – наголосив Сікорський.

Один із дипломатів ЄС також підкреслив, що питання майбутнього Європи та її безпеки повинні обговорюватися за безпосередньої участі європейських представників.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро запевнив, що Франція та Європа будуть належним чином представлені на переговорах в Абу-Дабі. Проте станом на вечір неділі остаточного рішення про участь представників інституцій Європейського Союзу ухвалено не було.

Нагадаємо, раніше спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив про заплановану на 10–11 листопада тристоронню зустріч представників України, Сполучених Штатів та Росії в Абу-Дабі. Очікується, що це будуть перші з лютого переговори в такому форматі, спрямовані на пошук шляхів завершення російсько-української війни.

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Теги: переговори Європейський Союз росія США

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