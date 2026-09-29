Бельгія передасть Україні три винищувачі F-16 – Зеленський

Україна отримає бойові літаки за прискореною процедурою

Україна та Бельгія домовилися про передачу трьох винищувачів F-16 до кінця 2026 року. Літаки мають надійти за прискореною процедурою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Глава держави також повідомив, що Україна вже отримала термінові постачання боєприпасів для винищувачів F-16 від Бельгії та інших країн.

«Є важлива домовленість із Бельгією щодо передачі нам трьох винищувачів F-16 до кінця цього року. Будемо реалізовувати отримання цих літаків за прискореною процедурою. Вже отримали і термінові постачання боєприпасів до F-16 від Бельгії та інших країн, зокрема Іспанії. Дякую!» – заявив Зеленський.

Президент наголосив на необхідності посилення можливостей України для протидії російським повітряним атакам. За його словами, це особливо важливо на тлі щоденної ескалації з боку Росії.

«Коли Росія щодня збільшує свою ескалацію, потрібно додавати можливостей для збиття повітряних цілей і захисту людей. Дякую Бельгії, Премʼєр-міністру Барту де Веверу та всьому уряду за рішучі кроки на підтримку України у відповідь на жорстокі російські удари проти життя», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, раніше Україна та Бельгія визначили основні напрямки оборонної співпраці до кінця 2026 року. Зокрема, Бельгія продовжить забезпечувати українські винищувачі F-16, виконуючи зобов'язання щодо ремонту літаків та постачання необхідних запасних частин.

Також Україна розраховує отримати від Бельгії додаткові боєприпаси для F-16. Зокрема, їх планують використовувати для протидії реактивним безпілотникам. Подальшу військову допомогу та можливості її масштабування у 2027 році обговорили міністр оборони України Євгеній Хмара та його бельгійський колега Тео Франкен.