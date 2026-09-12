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Конференція YES-2026. Мільярдер Пінчук пояснив, чому Путін так затято прагне захопити Україну

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Наталія Антонюк
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Пінчук: Україна справді стала європейською наддержавою та військовою Кремнієвою долиною

Україна перетворилася на справжню «європейську наддержаву та військову Кремнієву долину», і це є закономірним продовженням багатовікової історії інновацій на цих землях. Саме тому російський диктатор Володимир Путін так відчайдушно намагається загарбати українську територію. Про це заявив бізнесмен Віктор Пінчук під час виступу на щорічній конференції YES-2026, повідомляє кореспондент «Главкома». 

Посилаючись на дослідження історика Тімоті Снайдера, Пінчук нагадав про історичну унікальність українських теренів.

  • Перші міста та прамова: понад 6000 років тому тут виникли перші відомі людству протоміста – ще до цивілізацій Месопотамії, а також сформувалася праіндоєвропейська мова.
  • Технологічні прориви: скіфи винайшли на цих землях смертоносний композитний лук, що перевернув воєнну справу в Євразії, а в Карпатах знайшли одні з найдавніших слідів використання колеса.

«З такою історією інновацій не дивно, що Україна стала військовою Кремнієвою долиною та європейською наддержавою. І так само не дивно, що наш ворог відчайдушно прагне заволодіти цією неймовірною територією», – зазначив Пінчук.

За словами підприємця, реальний мир через силу розраховується як добуток ресурсів, волі до боротьби та інновацій. У 2026 році перевага України в технологіях та непохитній волі відкрила рідкісне вікно можливостей змусити Кремль до реальних переговорів. Водночас ворог також шукає власні шанси зламати опір: Росія робить ставку на наближення зими, удари балістикою та реактивні дрони, на які Київ уже готує ефективну відповідь.

Пінчук наголосив, що результат протистояння залежить від ресурсів Заходу. Він закликав союзників збільшити фінансову та збройну підтримку, посилити санкції проти Москви та забезпечити Україні найбільш захищене небо у світі напередодні зими, аби агресор був змушений капітулювати перед силою альянсу.

Також засновник YES підкреслив, що зараз Україна та її західні союзники отримали рідкісне вікно можливостей, щоб змусити Росію піти на реальні переговори щодо завершення війни: «Чому зараз існує реальний шанс досягти миру через силу? Якщо дуже спрощено, я можу визначити силу так: ресурси, які має у своєму розпорядженні нація, помножені на волю до боротьби, помножені на інновації». 

11–12 вересня у Києві пройшла щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES), організована Фондом Віктора Пінчука. Цьогоріч слоганом конференції став вислів «Мир через силу зараз». Учасники обговорили перебіг російсько-української війни та перспективи її завершення, безпеку України й Європи, розвиток оборонних технологій, економічне відновлення та подальшу європейську інтеграцію України. Серед учасників – українські та іноземні політики, представники уряду, військові, дипломати, бізнесмени й експерти. Минулого року головною темою YES було питання «Як завершити війну?».

Нагадаємо, відставний генерал-лейтенант армії США Марк Гертлінг вважає здатність України швидко адаптуватися до змін на полі бою однією з ключових переваг у війні проти Росії. На його думку, Київ поступово переходить від ролі отримувача західної військової допомоги до партнера, який може пропонувати союзникам власні технології та досвід. 

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Теги: балістичні ракети переговори ворог Віктор Пінчук Володимир Зеленський

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