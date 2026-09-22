Зустріч Зеленського з Трампом і засідання Генасамблеї ООН: головне за 22 вересня

Дайджест новин, які сталися вдень 22 вересня 2026 року

22 вересня головною міжнародною подією стала Генеральна асамблея ООН у Нью-Йорку, де виступив президент США Дональд Трамп. Володимир Зеленський провів низку зустрічей з американськими політиками та європейськими партнерами проводить переговори з Трампом. Тим часом Росія заявила про готовність до подальшої війни, а українські військові уразили об'єкти, пов'язані із запуском російських дронів.

«Главком» зібрав головні події дня 22 вересня.

Трамп виступив на Генасамблеї ООН

фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп виступив на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. У своїй промові він говорив, зокрема, про війну Росії проти України, Іран, економіку США та зовнішню політику Вашингтона. Окремо Трамп заявив про готовність застосувати «пекельні санкції» проти Росії та її союзників, якщо війна в Україні не припиниться.

Переговори лідерів США та України в Нью-Йорку

фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Переговори відбуваються на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй

ЄС продовжив санкції проти Росії, але виключив зі списку Усманова та Фрідмана

Рада Європейського Союзу продовжила на 36 місяців персональні санкції проти Росії, запроваджені через загрозу територіальній цілісності та незалежності України. Водночас зі санкційного списку виключили російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана

Кремль відреагував на пропозицію Зеленського щодо переговорів

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про готовність Києва до безумовного припинення вогню та переходу до мирних переговорів. Пєсков заявив, що країна-агресор нібито виступає не за тимчасове перемир’я, а за «міцний мир назавжди».

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