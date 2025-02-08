Як українські пілоти тренуються на літаках Mirage-2000: з’явилося відео

Літаки передаються зі складів Повітряно-космічних сил Франції та адаптовані для виконання завдань Повітряних сил ЗСУ

Перші винищувачі Mirage 2000 прибули в Україну на початку лютого

Французька армія оприлюднила відео підготовки українських пілотів на літаках Mirage 2000-5, які нещодавно прибули в Україну. Відповідне відео з’явилось в соцмережах.

«Місію виконано! Ще один крок у підтримці Збройних сил України завдяки підготовці персоналу на Mirage 2000-5 силами французької армії. Конкретна ілюстрація рішучості Франції підтримувати Міністерство оборони України у всіх сферах», – йдеться в повідомленні.

🇫🇷🇺🇦Українські пілоти літають на «Міражах», – кадри навчань оприлюднила французька армія. pic.twitter.com/pFTjZixmqb February 8, 2025

Нагадаємо, перші три модернізовані винищувачі Dassault Aviation Mirage 2000-5F мали прибути до України ще 20 січня 2025 року. Проте перші винищувачі Mirage 2000 прибули в Україну на початку лютого.

Літаки передаються зі складів Повітряно-космічних сил Франції та адаптовані для виконання завдань Повітряних сил ЗСУ. Загалом Україна має отримати до десяти таких бойових машин.

Передача Mirage 2000-5F стала можливою завдяки домовленостям між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Франції Еммануелем Макроном. Ці літаки долучаються до переліку ключової військової допомоги Франції, поруч з артилерійськими системами Caesar і броньованими машинами AMX-10RC.

До слова, триває 1081-й день повномасштабної війни.

За добу російські загарбники завдали 90 авіаційних ударів, застосувавши 149 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 961 дрон-камікадзе та здійснили понад чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Від початку доби відбулося 116 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.