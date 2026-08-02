Україна готується отримати нові винищувачі: Зеленський розкрив деталі

Влада продовжує перемовини з французькими партнерами, аби в українському небі з'явилися винищувачі Rafale

Українські льотчики невдовзі пересядуть на нові бойові літаки Gripen E – підготовка триває значно швидшими темпами, ніж очікували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента України Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, українські Повітряні сили опанували сильні засоби протиповітряної оборони за рекордно короткий час.

Президент зазначив, що українські пілоти вже кілька років успішно керують літаками F-16 та Mirage. Паралельно частина льотчиків проходить навчання у Швеції.

«Тож в українському небі ми незабаром побачимо «Гріпени», – заявив Зеленський.

Президент додав, що влада продовжує перемовини з французькими партнерами, аби в українському небі також з'явилися винищувачі Rafale.

Нагадаємо, під час минулорічного візиту президента України Володимира Зеленського до Швеції сторони підписали декларацію про наміри щодо можливого продажу Україні 100-150 винищувачів Gripen серії E.

Пізніше Україна також підписала декларацію з Францією щодо посилення авіації та ППО. Документ передбачає можливі контракти приблизно на 100 французьких винищувачів Rafale для України.

Крім того, Польща отримала запит від однієї з країн НАТО щодо винищувачів МіГ-29, які Варшава планує передати Україні. Про це повідомляв заступник міністра національної оборони Павел Залевський. Він не назвав державу, яка звернулася, але наголосив, що пріоритетом Польщі залишається передача цих літаків Україні. Наразі серед країн НАТО винищувачі МіГ-29 продовжують експлуатувати лише Польща та Болгарія, яка поступово переходить на американські F-16.