FT: Орбан зіткнувся з найсерйознішим викликом за 16 років

FT: Орбан зіткнувся з найсерйознішим викликом за 16 років
Опозиція в Угорщині об’єднується навколо Мадяра, щоб усунути Орбана
фото: EPA

Опозиційні партії відмовляються від участі у виборах, щоб посилити шанси Петера Мадяра на перемогу

Ключовому супернику прем’єра Угорщини Віктора Орбана Петеру Мадяру відкривається чіткий шлях до перемоги на парламентських виборах у квітні, оскільки низка менших опозиційних партій відмовляються від участі, щоб підвищити шанси на завершення 16-річного правління Орбана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

Згідно із середнім показником соціологічних опитувань, партія Мадяра «Тиса» випереджає керівну партію Орбана «Фідес» майже на 8%. Одне з нових опитувань цього тижня показало перевагу опозиції на рівні 20%. Водночас результати досліджень суттєво різняться залежно від політичної орієнтації центрів: проурядові групи прогнозують перемогу «Фідес».

Мадяр закликав решту опозиційних партій не брати участі у виборах, щоб забезпечити перемогу над Орбаном. «Ми стоїмо перед вирішальним вибором, але він простий. Голос за «Тису» – це голос за зміну режиму, за працездатну і гуманну Угорщину. Голос за будь-кого іншого – це голос за збереження Орбана при владі».

Соціалістична партія (MSZP) цього місяця оголосила про відмову від участі у виборах і закликала своїх прихильників підтримати найсильнішого суперника «Фідес» у відповідних округах – найчастіше це «Тиса». Раніше аналогічне рішення ухвалила ліберально-центристська партія Momentum. Ще кілька менших політичних сил також заявили про відмову від участі.

Водночас інші невеликі партії не планують зніматися з перегонів. Ультраправа партія Mi Hazánk («Наша батьківщина») має понад 5% підтримки – мінімальний бар’єр для проходження до парламенту. Лівоцентристська Демократична коаліція та Партія двохвостого собаки також заявили про намір брати участь у виборах.

Експерт із виборчих процесів Роберт Ласло зазначив, що навіть невелика партія, яка набере кілька відсотків голосів, може вплинути на розподіл мандатів у складній виборчій системі Угорщини, де невелика перевага у відсотках може перетворитися на значну перевагу у кількості місць. За його словами, опитування не дають достатніх даних, щоб точно спрогнозувати перерозподіл голосів між опозиційними силами.

Нагадаємо, що рідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр раніше, заявив, що майбутні парламентські вибори стануть фактичним референдумом щодо європейського курсу країни, відносин із Заходом та політики уряду Віктора Орбана.

