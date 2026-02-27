Головна Світ Політика
«Це російський почерк». Прем’єр Швеції прокоментував підліт дрона до атомного авіаносця

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
«Це російський почерк». Прем’єр Швеції прокоментував підліт дрона до атомного авіаносця
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон назвав інцидент з дроном «не випадковим»
фото з відкритих джерел

Ульф Крістерссон назвав спробу підльоту до авіаносця Франції «серйозною, але не несподіваною»

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон прокоментував інцидент із безпілотником, який намагався наблизитися до французького авіаносця «Шарль де Голль» біля Мальме та був заглушений. За його словами, подія є серйозною, однак не стала несподіванкою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на шведського мовника SVT.

Крістерссон піднявся на борт авіаносця «Шарль де Голль», який залишається у порту Мальме, де й прокоментував ситуацію. Прем’єр назвав інцидент «серйозним, але не несподіваним».

«Це російський почерк, який можна впізнати з інших ситуацій. Дуже важко уявити, що це могло бути збігом, – зазначив Ульф Крістерссон. – Найважливіше зараз – говорити все як є, говорити прямо».

Він додав, що розслідування триває, а обставини інциденту ще встановлюються. «Але, на мою думку, є дуже висока ймовірність, що це умисне порушення повітряного простору Швеції з боку Росії», – підсумував Крістерссон.

Нагадаємо, що збройні сили Швеції застосували засоби радіоелектронної боротьби проти російського безпілотника, який наблизився до французького атомного авіаносця «Шарль де Голль», пришвартованого у Мальме. 

Інцидент стався під час проведення навчань НАТО Orion-26. За даними журналістів, російський дрон злетів із корабля РФ, що перебував неподалік, і почав рухатися у напрямку французького авіаносця. Шведські військові зафіксували появу безпілотника та розпочали операцію з його глушіння. Після застосування засобів радіоелектронної боротьби дрон зник із зони спостереження.

Раніше, міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що дрон, який наблизився до французького атомного авіаносця «Шарль де Голль» у порту Мальме, ймовірно, належав Росії

Йонсон зазначив, що йдеться про ймовірне порушення повітряного простору країни. За його словами, інцидент стався на тлі перебування російського військового корабля в Ересунді.

Теги: авіаносець дрон росія Швеція

