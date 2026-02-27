«Це російський почерк». Прем’єр Швеції прокоментував підліт дрона до атомного авіаносця
Ульф Крістерссон назвав спробу підльоту до авіаносця Франції «серйозною, але не несподіваною»
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон прокоментував інцидент із безпілотником, який намагався наблизитися до французького авіаносця «Шарль де Голль» біля Мальме та був заглушений. За його словами, подія є серйозною, однак не стала несподіванкою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на шведського мовника SVT.
Крістерссон піднявся на борт авіаносця «Шарль де Голль», який залишається у порту Мальме, де й прокоментував ситуацію. Прем’єр назвав інцидент «серйозним, але не несподіваним».
«Це російський почерк, який можна впізнати з інших ситуацій. Дуже важко уявити, що це могло бути збігом, – зазначив Ульф Крістерссон. – Найважливіше зараз – говорити все як є, говорити прямо».
Він додав, що розслідування триває, а обставини інциденту ще встановлюються. «Але, на мою думку, є дуже висока ймовірність, що це умисне порушення повітряного простору Швеції з боку Росії», – підсумував Крістерссон.
Нагадаємо, що збройні сили Швеції застосували засоби радіоелектронної боротьби проти російського безпілотника, який наблизився до французького атомного авіаносця «Шарль де Голль», пришвартованого у Мальме.
Інцидент стався під час проведення навчань НАТО Orion-26. За даними журналістів, російський дрон злетів із корабля РФ, що перебував неподалік, і почав рухатися у напрямку французького авіаносця. Шведські військові зафіксували появу безпілотника та розпочали операцію з його глушіння. Після застосування засобів радіоелектронної боротьби дрон зник із зони спостереження.
Раніше, міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що дрон, який наблизився до французького атомного авіаносця «Шарль де Голль» у порту Мальме, ймовірно, належав Росії.
Йонсон зазначив, що йдеться про ймовірне порушення повітряного простору країни. За його словами, інцидент стався на тлі перебування російського військового корабля в Ересунді.
