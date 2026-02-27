Головна Світ Політика
search button user button menu button

Хорватія запропонувала постачати нафту Угорщині та Словаччині

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Хорватія запропонувала постачати нафту Угорщині та Словаччині
Загреб заявив про можливість транспортувати 15 млн тонн нафти на рік
фото з відкритих джерел

Прем’єр-міністр Андрей Пленкович заявив про можливість використання трубопроводу Adria замість «Дружби»

Хорватія готова забезпечити постачання нафти до Угорщини та Словаччини через трубопровід Adria, щоб компенсувати можливі перебої в роботі нафтопроводу «Дружба». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За словами Пленковича, хорватська сторона вже веде переговори з урядами Угорщини та Словаччини, а також з Європейською комісією щодо реалізації такого механізму постачання. «Хорватія є сусідом, партнером і другом, який забезпечує енергетичну безпеку та безперебійне функціонування економіки Угорщини та Словаччини», – сказав він.

Прем’єр наголосив, що потужності трубопроводу Adria дозволяють транспортувати до 15 мільйонів тонн нафти на рік. За його словами, цього обсягу достатньо для повного покриття потреб Угорщини та Словаччини.

Ініціатива пролунала на тлі ризиків для стабільної роботи трубопроводу «Дружба», який традиційно забезпечує постачання російської нафти до країн Центральної Європи.

Нагадаємо, що Віктор Орбан та Роберт Фіцо запропонували створити спеціальну слідчу комісію для технічної та політичної перевірки української ділянки нафтогону «Дружба». Угорський очільник уряду Орбан заявив, що поговорив зі своїм колегою із Словаччини, домовились створити спільний слідчий комітет, який вивчить і оцінить ситуацію з нафтопроводом.

Раніше, Хорватія відмовлялася дозволити транзит російської нафти через нафтопровід Adria на прохання Угорщини та Словаччини. У Загребі наголосили, що Європа має відмовлятися від залежності від російських енергоресурсів.

Теги: Хорватія нафта Угорщина Словаччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Adria може стати головним каналом неросійської нафти до Центральної Європи
ЄС знайшов альтернативу нафтопроводу «Дружба»
25 лютого, 21:54
Прем’єр наголосив, що обмеження діятиме лише до моменту відновлення транзиту нафти до Словаччини
Словаччина припинила екстрені поставки світла до України – Фіцо
23 лютого, 19:09
Внаслідок атаки РФ на нафтопровід «Дружба» транзит нафти до Угорщини було припинено
Єврокомісія скликає екстрене засідання через нафтопровід «Дружба»
19 лютого, 20:00
Індія зупинила інвестиції у літій у Малі через ризик втрати коштів
Індія вийшла з літієвого проєкту, пов’язаного з «Росатомом» – Reuters
12 лютого, 14:13
У Білому домі зважили силовий сценарій проти іранського нафтового експорту
Білий дім обговорив можливість захоплення танкерів з іранською нафтою
11 лютого, 11:05
Відмова Індії від російської нафти. Як працюють файли Епштейна
Відмова Індії від російської нафти. Як працюють файли Епштейна
3 лютого, 08:48
Мірослав Лайчак залишає посаду радника прем’єр-міністра з питань національної безпеки
Словаччину сколихнув політичний скандал після нових файлів Епштейна: радник Фіцо йде у відставку
1 лютого, 00:47
Наразі в ЄС діє механізм граничної ціни на російську нафту, який з 1 лютого має знизитися до $44,10 за барель
Bloomberg: ЄС готує радикальні зміни в нафтових санкціях проти Росії
31 сiчня, 06:55
Українські захисники уразили склад і пункт управління БпЛА та інші об’єкти окупантів
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Воронезькій області
28 сiчня, 12:33

Політика

Хорватія запропонувала постачати нафту Угорщині та Словаччині
Хорватія запропонувала постачати нафту Угорщині та Словаччині
Прокуратура Греції взялася за минуле ексміністра через екстазі-зізнання
Прокуратура Греції взялася за минуле ексміністра через екстазі-зізнання
Угорщина та Словаччина перевірятимуть «Дружбу»
Угорщина та Словаччина перевірятимуть «Дружбу»
«Підходимо до больової точки». Міноборони береться за тіньовий флот РФ
«Підходимо до больової точки». Міноборони береться за тіньовий флот РФ
Коли закінчиться війна? Зеленський дав новий прогноз
Коли закінчиться війна? Зеленський дав новий прогноз
Туск продовжив підвищений рівень терористичної загрози в країні
Туск продовжив підвищений рівень терористичної загрози в країні

Новини

«Шахтар» отримав суперника в плей-офф Ліги конференцій
Сьогодні, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua