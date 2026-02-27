Хорватія запропонувала постачати нафту Угорщині та Словаччині

Загреб заявив про можливість транспортувати 15 млн тонн нафти на рік

Прем’єр-міністр Андрей Пленкович заявив про можливість використання трубопроводу Adria замість «Дружби»

Хорватія готова забезпечити постачання нафти до Угорщини та Словаччини через трубопровід Adria, щоб компенсувати можливі перебої в роботі нафтопроводу «Дружба». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За словами Пленковича, хорватська сторона вже веде переговори з урядами Угорщини та Словаччини, а також з Європейською комісією щодо реалізації такого механізму постачання. «Хорватія є сусідом, партнером і другом, який забезпечує енергетичну безпеку та безперебійне функціонування економіки Угорщини та Словаччини», – сказав він.

Прем’єр наголосив, що потужності трубопроводу Adria дозволяють транспортувати до 15 мільйонів тонн нафти на рік. За його словами, цього обсягу достатньо для повного покриття потреб Угорщини та Словаччини.

Ініціатива пролунала на тлі ризиків для стабільної роботи трубопроводу «Дружба», який традиційно забезпечує постачання російської нафти до країн Центральної Європи.

Нагадаємо, що Віктор Орбан та Роберт Фіцо запропонували створити спеціальну слідчу комісію для технічної та політичної перевірки української ділянки нафтогону «Дружба». Угорський очільник уряду Орбан заявив, що поговорив зі своїм колегою із Словаччини, домовились створити спільний слідчий комітет, який вивчить і оцінить ситуацію з нафтопроводом.

Раніше, Хорватія відмовлялася дозволити транзит російської нафти через нафтопровід Adria на прохання Угорщини та Словаччини. У Загребі наголосили, що Європа має відмовлятися від залежності від російських енергоресурсів.