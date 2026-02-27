Угорщина та Словаччина перевірятимуть «Дружбу»

Орбан і Фіцо заявили, що ніколи не відмовляться від російської нафти

Прем’єри Угорщини та Словаччини оголосили про створення спільної комісії для вивчення ситуації з нафтопроводом «Дружба» та звернулися до президента України

Віктор Орбан та Роберт Фіцо запропонували створити спеціальну слідчу комісію для технічної та політичної перевірки української ділянки нафтогону «Дружба». Про це угорський прем'єр розповів у відео на своїй сторінці у соцмережі, інформує «Главком».

Угорський очільник уряду Орбан заявив, що поговорив зі своїм колегою із Словаччини, домовились створити спільний слідчий комітет, який вивчить і оцінить ситуацію з нафтопроводом. Також вони звернулися до президента України Володимира Зеленського.

Орбан каже, що Україна наразі заявляє про неможливість відновлення роботи нафтопроводу, через технічні моменти.

«За інформацією Будапешта та Братислави, технічних перешкод немає, а трубопровід закрито виключно з політичних міркувань», – заявив Орбан.

За словами Орбана, ця новостворена комісія має виїхати на місце і перевірити реальний стан нафтогону та з’ясує причини зупинки транзиту.

Орбан також закликав Зеленського дозволити членам комісії в’їхати на територію України та забезпечити належні умови для проведення перевірки.

Нагадаємо, Віктор Орбан заявив, що Угорщина не перешкоджатиме виділенню коштів, але виставив низку умов, які стосуються як внутрішніх інтересів Угорщини, так і обмежень для України.

За даними видання, Орбан написав президенту Ради ЄС Антоніу Кошті Орбан і запропонував направити місію експертів до України для оцінки стану нафтогону «Дружба». Місія має вивчити стан справ і зробити висновки. Орбан обіцяє, що прийме будь-які висновки цієї місії.