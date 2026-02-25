Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Тиса несе тонни сміття до Угорщини

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Тиса несе тонни сміття до Угорщини
Тонни сміття пливуть Тисою у бік Угорщини
фото: скріншот з відео

Відео зі сміттєвим паводком публікують у соцмережах

У соціальних мережах поширюються кадри критичного стану річки Тиса. Через підйом рівня води після лютневих опадів потік сміття, що накопичувався на берегах, рушив униз за течією в бік кордону з Угорщиною. Про це повідомляє «Главком».

Традиційна відсутність системного вивезення сміття у гірських районах Закарпаття призвела до того, що мешканці роками скидають побутові відходи у прибережні зони. З настанням лютневих відлиг та дощів рівень води в річках басейну Тиси значно зріс. Течія підхопила тисячі пластикових пляшок, скляну тару та навіть побутову техніку, формуючи гігантські сміттєві затори.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«Тонни сміття пливуть Тисою у бік Угорщини: річка зараз буквально в катастрофічному стані», – пишуть очевидці.

Як відомо, Верховна Рада ухвалила закон, який докорінно змінює підхід до боротьби зі стихійними лихами. Ухвалений закон №13418 запроваджує в Україні принципи Директиви ЄС щодо оцінки та управління ризиками затоплення. Замість того, щоб щороку героїчно долати «потужні» наслідки паводків, держава переходить до стратегічного планування. Це дозволить заздалегідь визначати небезпечні зони та мінімізувати можливі збитки для інфраструктури та населення.

Нагадаємо, під час засідання Кабінету міністрів премʼєр-міністерка Юлія Свириденко доручила відповідальним органам разом з ОВА підготувати всі необхідні ресурси для проходження і подолання наслідків повеней та паводків протягом весни. 

Читайте також:

Теги: паводок повінь Угорщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ задля врегулювання нафтової суперечки пропонує Угорщині кілька реалістичних рішень 
Україна запропонувала Угорщині «нафтовий компроміс»: деталі плану порятунку «Дружби»
Вчора, 11:40
Будапешт заблокував кредит ЄС, що мав допомогти Україні вже навесні
Угорщина зірвала рішення ЄС про позику Україні на 90 млрд євро
20 лютого, 18:59
ДСНС прогнозує часткове затоплення сільгоспугідь, господарських об'єктів, а також ліній зв’язку
Частину областей може підтопити через потепління: кому підготуватися
20 лютого, 17:54
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що мир стане «ключем» до діалогу з Києвом
Орбан назвав головну умову для нормалізації відносин з Україною
20 лютого, 17:23
Петер Сійярто заявив, що Угорщина «буде захищатися» через енергетичний конфлікт
Глава МЗС Угорщини звинуватив Україну у «політичному шантажі» через нафту
19 лютого, 21:16
Опозиція Мадяра балансує між євроінтеграцією та національним егоїзмом
Загроза для Орбана чи надія для України? Про феномен Петера Мадяра
17 лютого, 15:44
Нафтопровід Adria став центром енергетичної суперечки в ЄС
Хорватія відмовилася транспортувати російську нафту для Угорщини та Словаччини
16 лютого, 17:35
Ван Ї заявив, що союз Китаю та Угорщини стане прикладом для Європи
Китай пообіцяв Угорщині підтримку проти «зовнішнього втручання»
12 лютого, 10:11
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із різкою критикою інформаційної політики ЄС
Орбан звинуватив Єврокомісію в обмеженні свободи слова
5 лютого, 21:31

Події в Україні

Тиса несе тонни сміття до Угорщини
Тиса несе тонни сміття до Угорщини
Сили оборони спростували російські фейки про просування на Запоріжжі
Сили оборони спростували російські фейки про просування на Запоріжжі
«Укрзалізниця» змінила рух поїздів: перелік обмежень на 25 лютого 2026 року
«Укрзалізниця» змінила рух поїздів: перелік обмежень на 25 лютого 2026 року
Енергетичний терор. Україна скерувала до Міжнародного кримінального суду матеріали про атаки РФ
Енергетичний терор. Україна скерувала до Міжнародного кримінального суду матеріали про атаки РФ
Росіяни вдарили по Запорізькому району: загинули четверо людей, постраждала дитина
Росіяни вдарили по Запорізькому району: загинули четверо людей, постраждала дитина
Карта бойових дій в Україні станом на 25 лютого 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 25 лютого 2026 року

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
Вчора, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua