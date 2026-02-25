Тиса несе тонни сміття до Угорщини

Відео зі сміттєвим паводком публікують у соцмережах

У соціальних мережах поширюються кадри критичного стану річки Тиса. Через підйом рівня води після лютневих опадів потік сміття, що накопичувався на берегах, рушив униз за течією в бік кордону з Угорщиною. Про це повідомляє «Главком».

Традиційна відсутність системного вивезення сміття у гірських районах Закарпаття призвела до того, що мешканці роками скидають побутові відходи у прибережні зони. З настанням лютневих відлиг та дощів рівень води в річках басейну Тиси значно зріс. Течія підхопила тисячі пластикових пляшок, скляну тару та навіть побутову техніку, формуючи гігантські сміттєві затори.

«Тонни сміття пливуть Тисою у бік Угорщини: річка зараз буквально в катастрофічному стані», – пишуть очевидці.

Як відомо, Верховна Рада ухвалила закон, який докорінно змінює підхід до боротьби зі стихійними лихами. Ухвалений закон №13418 запроваджує в Україні принципи Директиви ЄС щодо оцінки та управління ризиками затоплення. Замість того, щоб щороку героїчно долати «потужні» наслідки паводків, держава переходить до стратегічного планування. Це дозволить заздалегідь визначати небезпечні зони та мінімізувати можливі збитки для інфраструктури та населення.

Нагадаємо, під час засідання Кабінету міністрів премʼєр-міністерка Юлія Свириденко доручила відповідальним органам разом з ОВА підготувати всі необхідні ресурси для проходження і подолання наслідків повеней та паводків протягом весни.