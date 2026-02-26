Лідер угорської опозиції заявив, що вибори стануть вибором між Європою і Орбаном

Петер Мадяр розкритикував уряд за риторику щодо України та пообіцяв відновити співпрацю з ЄС і НАТО

Лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр заявив, що майбутні парламентські вибори стануть фактичним референдумом щодо європейського курсу країни, відносин із Заходом та політики уряду Віктора Орбана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Під час виступу перед прихильниками політик розкритикував владу за риторику, яка, за його словами, розділяє угорське суспільство. Говорячи про вибори, він наголосив, що голосування стане вибором між різними політичними моделями розвитку країни. «Я думаю, що це буде референдум… Можна обрати між Європою і Організацією тюркських держав та диктаторами; між прозорим суспільним життям або корупцією Орбана; між пропагандою або правдивим словом», – сказав опозиціонер.

Мадяр також пообіцяв, що у разі перемоги його політична сила вживе низку кроків для відновлення довіри Європейського Союзу та розблокування фінансування. «Ми приєднаємося до Європейської прокуратури, ухвалимо антикорупційні заходи, створимо Офіс відновлення національних активів і відновимо незалежність правосуддя… Ми гарантуємо незалежність медіа і повернемо свободу університетам», – заявив він, додавши, що розраховує на швидке досягнення угоди з Брюсселем.

Окремо лідер «Тиса» наголосив на необхідності зміцнення трансатлантичних зв’язків. «Америка є одним із наших найважливіших союзників… трансатлантичний альянс дуже важливий, НАТО дуже важливе, особливо в сьогоднішньому світі», – зазначив він, виступаючи за тіснішу співпрацю з адміністрацією Дональда Трампа.

Коментуючи війну Росії проти України, Мадяр висловив сподівання на швидке припинення вогню та укладення довгострокової мирної угоди з міжнародними гарантіями. «Головне, щоб це не було як Будапештський меморандум 1994 року, який не вдалося гарантувати», – підкреслив він.

Політик також розкритикував передвиборчу кампанію уряду, спрямовану проти України. «Ті білборди, які ми бачимо навколо, підбурюють до війни… Це отруює психічний стан угорців, лякає дітей і людей похилого віку», – сказав Мадяр, заявивши, що його партія веде кампанію через особисті зустрічі з виборцями.

