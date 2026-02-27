«Пишатися нічим». КНДР показала на параді військових, які воювали проти України

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що тисячі військових КНДР загинули, воюючи на боці Росії.

Українське МЗС заявили, що близько 6000 північнокорейських солдатів загинули у війні на боці Росії

У Північній Кореї під час військового параду вивели солдатів, які, за повідомленнями, воювали в Курській області на боці Росії проти України. В українському Міністерстві закордонних справ заявили, що тисячі військових КНДР загинули в цій війні. Про це повідомляє «Главком».

За словами речника українського відомства Георгія Тихого, солдати КНДР пройшли маршем під російським прапором. «Вони можуть здаватися гордими, однак їм нема чим пишатися. У цьому пропагандистському фарсі бракує щонайменше 6000 північнокорейських солдатів, які того дня не марширували в Пхеньяні», – зазначив Тихий.

They may appear proud, yet there is nothing to be proud of.



What is missing from this propaganda charade are at least 6,000 North Korean soldiers who did not march in Pyongyang that day. They croaked in an illegal war of aggression eight thousand kilometers away, which they had… https://t.co/dI3WdyHzMX — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) February 27, 2026

Речник наголосив, що ці військові загинули «в незаконній агресивній війні за тисячі кілометрів від своєї країни, до якої не мали жодного стосунку».

Тихий також заявив, що співпраця між Пхеньяном і Москвою має безпекові наслідки для ширшого регіону. За його словами, Кім Чен Ин не діє безкоштовно.

«Ми вважаємо, що це має турбувати кожну країну Індо-Тихоокеанського регіону, і ми знову підтверджуємо готовність України тісно співпрацювати для подолання спільних загроз безпеці, що виникають внаслідок поглиблення співпраці між Москвою та Пхеньяном», – додав речник МЗС.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України відреагувало на погрози Будапешта та Братислави припинити постачання електроенергії через зупинку транзиту нафти.

У зовнішньополітичному відомстві назвали такі заяви шантажем і наголосили, що ультиматуми слід адресувати Кремлю, а не Києву. Дипломати підкреслили, що подібна риторика з боку сусідніх країн є безвідповідальною та провокативною, оскільки вона ставить під загрозу енергобезпеку всього регіону в період масованих російських атак на українську інфраструктуру.