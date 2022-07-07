Газовий ляпас Токаєва. Росія знайшла смішне виправдання

У Кремля є сумніви, що Токаєв має політичні мотиви

У Кремлі прокоментували пошук Казахстаном нових маршрутів постачання нафти в обхід Росії. Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські медіа.

Пєсков висунув припущення про політичне мотивування Казахстану у пошуку альтернативних маршрутів. За його словами, діям країни слід приділити належну увагу.

Прессекретар додав, що лідер Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ухвалив це рішення, оскільки діяльність «Каспійського трубопровідного консорціуму» (КТК) було припинено з екологічних міркувань.

«Тому тут, звичайно, будуть потрібні додаткові контакти з нашими казахстанськими партнерами», – зазначив Пєсков.

Нагадаємо, президент Казахстану дав завдання уряду країни знайти шляхи, як продавати нафту без участі РФ.

Нагадаємо, що ще на початку квітня Казахстан назвав російське вторгнення до України війною.

Токаєв тоді заявив, що його країна поважає територіальну цілісність України, як і переважна більшість країн світу. Тому «ДНР» та «ЛНР» Казахстан також не визнав.

Путін був шокований такою заявою президента Казахстану.