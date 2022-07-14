Вибори прем'єра Британії: залишилось п'ятеро претендентів

Найбільше голосів отримав ексміністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак

У Великій Британії завершився другий тур виборів глави уряду. З шести кандидатів на посаду прем'єра далі пройшли тільки п'ятеро. Про це повідомляє BBC.

Відзначається, що перше місце в другому турі виборів знову зайняв ексміністр фінансів Ріші Сунак зі 101 голосом. Друге і третє місце посіли колишня глава Міноборони Пенні Мордонт і чинна міністерка закордонних справ Ліз Трас, вони набрали 83 і 64 голоси відповідно.

Замикають список тих, хто пройшов у наступний тур виборів, міністр з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох (49 голосів) і член парламенту Британії Том Тугендат (37 голосів).

Консервативна партія продовжуватиме голосувати найближчими днями, доки не залишиться двоє фіналістів.

Результати другого туру виборів британського прем'єра (bbc.com)

Варто зауважити, що зараз в Британії проходить перший етап виборів прем'єра, на якому консерватори, які є членами британського парламенту, повинні визначити двох головних кандидатів на пост.

Після цього у Великобританії пройде другий етап, на якому оберуть нового главу уряду. Тоді голосувати будуть вже абсолютно всі члени Консервативної партії Британії.

Нагадаємо, раніше відбувся перший тур виборів лідера Консервативної партії Великої Британії. Найбільше голосів, а саме 88, набрав колишній голова Міністерства фінансів Британії Ріші Сунак.

Як відомо, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку, але він планує виконувати обов’язки прем’єр-міністра до обрання нового голови уряду.

Консервативна партія Британії має намір обрати нового прем'єр-міністра до початку осені. Вибори прем'єра планують провести, коли Палата громад повернеться з літніх канікул, а саме до початку вересня.

Нагадаємо, з’явився перший претендент на місце Бориса Джонсона.Також претенденти на посаду прем’єра Британії обіцяють податкові послаблення.

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