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Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про співпрацю з Радою Європи попри заперечення РФ

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про співпрацю з Радою Європи попри заперечення РФ
122 члени Генасамблеї підтримали резолюцію
фото:dw

Росія хотіла прибрати згадку про агресію щодо України в резолюції Генасамблеї про співпрацю з Радою Європи

Генеральна Асамблея ухвалила резолюцію про співпрацю Організації Об'єднаних Націй і Ради Європи.

Про це написав постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

Постпред України в ООН повідомив, що Росія хотіла прибрати згадку про агресію щодо України в резолюції Генасамблеї про співпрацю з Радою Європи. Однак їхні спроби провалилися, проти резолюції проголосували лише: рф, білорусь, Нікарагуа, Сирія та КНДР.

Окрім того, 122 члени Генасамблеї підтримали резолюцію.

Між іншим, незважаючи на санкції та зневагу до росіян усієї світової спільноти, більшість російської делегації на чолі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим все ж отримала візи США для участі в засіданнях РБ ООН у Нью-Йорку, де з квітня головує Росія. Про це заявив постійний представник країни при міжнародній організації Василь Небензя, пишуть росЗМІ. 

До слова, Україна неодноразово порушувала питання законності перебування Росії в ООН. Перебування Росії в Раді Безпеки ООН та Генеральній Асамблеї ООН ніколи не обговорювалося на жодному рівні в Організації Об’єднаних Націй і не ставилося на голосування. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, реагуючи на слова постпреда РФ Василя Небензі 

Теги: ООН Радбез ООН росія

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