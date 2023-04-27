Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про співпрацю з Радою Європи попри заперечення РФ

Росія хотіла прибрати згадку про агресію щодо України в резолюції Генасамблеї про співпрацю з Радою Європи

Генеральна Асамблея ухвалила резолюцію про співпрацю Організації Об'єднаних Націй і Ради Європи.

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Про це написав постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

ГенАсамблея 122 голосами «за» і 5 голосами «проти» ухвалила резолюцію про співпрацю ООН та Ради Європи @coe . Спроба рф зняти згадку про агресію щодо України провалилася в ГА. Проти резолюції проголосували 5 відомих борців з правами людини - рф, Білорусь, Нікарагуа, Сирія, КНДР https://t.co/BuKoYyP4hT pic.twitter.com/raXtZBHBoL Будь ласка, читайте текст після реклами April 26, 2023

Постпред України в ООН повідомив, що Росія хотіла прибрати згадку про агресію щодо України в резолюції Генасамблеї про співпрацю з Радою Європи. Однак їхні спроби провалилися, проти резолюції проголосували лише: рф, білорусь, Нікарагуа, Сирія та КНДР.

Окрім того, 122 члени Генасамблеї підтримали резолюцію.

Між іншим, незважаючи на санкції та зневагу до росіян усієї світової спільноти, більшість російської делегації на чолі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим все ж отримала візи США для участі в засіданнях РБ ООН у Нью-Йорку, де з квітня головує Росія. Про це заявив постійний представник країни при міжнародній організації Василь Небензя, пишуть росЗМІ.

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До слова, Україна неодноразово порушувала питання законності перебування Росії в ООН. Перебування Росії в Раді Безпеки ООН та Генеральній Асамблеї ООН ніколи не обговорювалося на жодному рівні в Організації Об’єднаних Націй і не ставилося на голосування. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, реагуючи на слова постпреда РФ Василя Небензі