ООН чекає окупантів: делегація з РФ отримала візи США, і буде на засіданні Ради Безпеки

Дипломати РФ свої візи уже начебто отримали, а от представники російських ЗМІ – ні

Незважаючи на санкції та зневагу до росіян усієї світової спільноти, більшість російської делегації на чолі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим все ж отримала візи США для участі в засіданнях РБ ООН у Нью-Йорку, де з квітня головує Росія. Про це заявив постійний представник країни при міжнародній організації Василь Небензя, пишуть росЗМІ.

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«Так, отримав», – лаконічно відповів постпред на питання про видачу візи для Лаврова. Він додав, що журналісти віз досі не отримали. Раніше у Росії заявили про проблемну ситуацію з візами США. У російському відомстві уточнили, що продовження документа чекали 37 співробітників вітчизняної місії у США та ООН.

На початку березня США вкотре відмовили у видачі віз окремим членам російської міжвідомчої делегації, які планували взяти участь у діяльності робочої групи з інформаційних та комунікаційних технологій у штаб-квартирі ООН. За словами представниці Росії при організації Ірини Тяжлової, відмова делегатам з Росії була зроблена «безпідставно».

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Нагадаємо, Україна неодноразово порушувала питання законності перебування Росії в ООН. Перебування Росії в Раді Безпеки ООН та Генеральній Асамблеї ООН ніколи не обговорювалося на жодному рівні в Організації Об’єднаних Націй і не ставилося на голосування. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, реагуючи на слова постпреда РФ Василя Небензі

«Посланець Путлера, безумовно, не дозволяє фактам стати на заваді його позиції. Сумнозвісний передріздвяний лист Єльцина про намір Москви захопити місце радянського союзу в Раді Безпеки ООН ніколи не обговорювався ні в РБ, ні в Генасамблеї», – написав Кислиця у Twitter.