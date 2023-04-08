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«Прирівняли жертву й агресора». МЗС розкритикувало Ватикан через інцидент під час Хресної ходи

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Прирівняли жертву й агресора». МЗС розкритикувало Ватикан через інцидент під час Хресної ходи
Речник МЗС Олег Ніколенко відреагував на скандальний інцидент під час Хресної ходи у Ватикані
фото з відкритих джерел

Ніколенко: «Спільна участь українця та росіянина спотворює дійсність, у яку Росія занурила українців»

Цьогорічна хода в Римі на Страсну п’ятницю була знову затьмарена спробою прирівняти жертву та агресора – Україну та РФ. Про це заявив речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Вчора на Страсну п’ятницю в Римі відбулося велике релігійне дійство – Хресна хода. Вона символізує перемогу добра над злом, світла над темрявою, віри над зневірою. Ми глибоко вдячні Папі Франциску за його турботу про Україну та українців. На жаль, змушені констатувати, що цьогорічна хода була знову затьмарена спробою прирівняти жертву та агресора», – прокоментував він

Як зазначив Ніколенко, йдеться про тексти, які були зачитані під час 10-ї стації Хресної ходи: від імені українського підлітка, який знайшов прихисток в Італії після захоплення російськими військами Маріуполя, та російського хлопця, брат-військовослужбовець якого втратив життя, а батько та дід зникли безвісти як учасники загарбницької війни Росії проти України. 

МЗС розчароване, що Святий Престол не взяв до уваги аргументи української сторони про образливий характер такого жесту.

«Спільна участь українця та росіянина спотворює дійсність, в яку Росія занурила українців, втілюючи проти них геноцид. Ба більше, такий крок підриває принципи справедливості та загальнолюдської моральності, дискредитує концепцію миру та братерства», – сказав речник МЗС.

За його словами, намагання поставити знак рівності між Україною, яка страждає, та Росією, яка завдає страждань, не сприяє примиренню. Примирення може настати лише після української перемоги, покарання всіх російських злочинців, покаяння за завдані страждання та прохання пробачення перед українцями, підсумував Ніколенко.

МЗС сподівається, що Святий Престол надалі буде дотримуватися підходу, який базуватиметься на глибинному розумінні справедливості та відповідальності за відновлення миру в Україні і встановлення справедливості.

Нагадаємо, що у Ватикані 7 квітня пройшла Хресна хода в Колізеї на тему «Голоси миру в час війни».

До слова, раніше Папа Римський Франциск висловив занепокоєння у зв’язку з тим, що зараз відбувається навколо Києво-Печерської лаври. Він закликав поважати місця релігійного поклоніння.

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Теги: Папа Римський Ватикан релігія церква Україна росія

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