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Росіяни в Австрії, прикриваючись українськими прапорами, випрошують гроші (відео)

Маріанна Присяжнюк
glavcom.ua
Росіяни в Австрії, прикриваючись українськими прапорами, випрошують гроші (відео)
Спочатку російські організатори повідомили, що збиратимуть кошти на ЗСУ, але в результаті ці реквізити були прибрані
фото: скрін із відео

Росіяни без дозволу скопіювали ідею з фотовиставкою організації «Мрія», ціль якої просувати ідею визнання Росії – країною терористом

Російські «опозиціонери» в Австрії організовують акції під українськими прапорами для збору коштів. Відповідне відео з’явилося в мережі. Активіст Михайло Каріоті написав на своїй сторінці у Facabook, що росіяни без дозволу скопіювали ідею з фотовиставкою організації «Мрія», ціль якої просувати ідею визнання Росії – країною терористом.

«Я з братом випадково побачив пост в Instagram, де була показана їх виставка на Штефансплятц, там, де раз в два тижні робимо виставку ми. Особливо здивувало, що вони ніяк нас не повідомили, а також те, що плакат з реквізитами для пожертв замінили на схожий. Я одразу пішов на площу, щоб зрозуміти, що робиться. Люди стояли, і думали, що це українська виставка, кидали гроші в скриньку думаючи, що жертвують на Україну", - написав він.

На відео з місця фальшивої виставки, організованої росіянами, український активіст ставить питання присутнім, на що вони збирають гроші. Російські організатори відповідають, що начебто на організацію виставки.

Каріоті своєю чергою повідомив, що спочатку російські організатори повідомили, що збиратимуть кошти на ЗСУ, але в результаті ці реквізити були прибрані.

Нагадаємо, триває 420-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту підрозділами Сил оборони України відбито більш як 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

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Теги: росія активісти Україна

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