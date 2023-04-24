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Лавров виступив на засіданні Ради безпеки ООН і накинувся на США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Лавров виступив на засіданні Ради безпеки ООН і накинувся на США
Лавров вкотре поскандалив під час свого виступу
фото з відкритих джерел

Сергій Лавров звинуватив США у нібито спробі утвердити своє панування через покарання

Попри тотальну ізоляцію Росії світовою спільнотою, представників країни все ж було допущено на засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку. Під час засідання ООН, що присвячене ефективному захисту принципів Статуту Світової організації глава МЗС країни-агресора Сергій Лавров вкотре здивував присутніх агресивними роздумами про долю українського Донбасу та политику США. За його словами Київ, нібито, не може представляти мешканців Донбасу після державного перевороту 2014 року. Його слова цитують росЗМІ.

«Очевидно, що нацистський київський режим ніяк не може розглядатися як той, хто представляє мешканців територій, які відмовилися прийняти результати кривавого держперевороту в лютому 2014 року і проти яких за це путчисти розв'язали війну», – сказав міністр.

Лавров порівняв становище жителів Донбасу та косовських сербів, яких не може представляти нинішня влада Косова. За його словами, Євросоюз обіцяв сербам автономію так само, як Берлін та Париж обіцяли спеціальний статус Донбасу.

«Росія чітко пояснила завдання, які вона переслідує в рамках спеціальної військової операції: усунути загрози нашій безпеці, що створювалися роками, безпосередньо на наших кордонах і захистити людей, яких позбавили проголошених багатосторонніми конвенціями прав, захистити їх від публічно заявлених київським режимом прямих загроз винищення і вигнання з території, де століттями жили їхні предки. Ми чесно сказали, за що і за кого воюємо», – сказав Лавров.

Глава МЗС країни-агресора звинуватив США у нібито спробі утвердити панування через покарання неслухняних. «Незгодних заносять до чорних списків за принципом: хто не з нами, той проти нас», – зазначив Лавров.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сполучені Штати не дали російським журналістам візи для супроводу глави Міністерства закордонних справ РФ Сергія Лаврова на Генеральну асамблею ООН.

Своєю чергою Лавров в аеропорту перед вильотом до Нью-Йорка відреагував на рішення влади США і наголосив, що він цього не забуде. «І найголовніше, будьте впевнені, не забудемо, не пробачимо», – заявив він.

Відповідно до угоди про штаб-квартиру ООН 1947 року, Сполучені Штати, як правило, зобов'язані дозволяти доступ до ООН для іноземних дипломатів. Але Вашингтон заявляє, що може відмовити у видачі віз із причин «безпеки, тероризму та зовнішньої політики».

Раніше повідомлялося, що США не видали візу міністру внутрішніх справ Росії Володимиру Колокольцеву для участі у зустрічі голів поліцейських служб країн ООН (UNCOPS 2022), яка проходила в Нью-Йорку з 30 серпня по 1 вересня. Відмову отримали й інші члени російської делегації.

Читайте також: США покарали делегацію Росії, яка головує в Радбезі ООН

Теги: росія міністр Сергій Лавров Париж влада

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