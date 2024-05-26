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Генсек НАТО: Позиція Китаю вирішальна для перебігу війни в Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Генсек НАТО: Позиція Китаю вирішальна для перебігу війни в Україні
Столтенберг зазначив, що Пекін наростив постачання Москві деталей, мікроелектроніки та технологій
фото з відкритих джерел

Альянс готується відігравати значно більшу роль у координації безпекової допомоги Києву

Підтримка Китаєм Росії є вирішальним фактором у війні РФ проти України. Таку думку висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю виданню Die Welt.

«Китай каже, що хоче підтримувати добрі відносини із Заходом. У той самий час, однак, Пекін підживлює війну в Європі. Не можете бути і того, й іншого одночасно», – заявив генсек Альянсу.

За його словами, підтримка Китаю є «життєво важливою» для продовження війни РФ проти України.

Столтенберг зазначив, що Пекін суттєво наростив постачання Москві деталей, мікроелектроніки та технологій, які РФ використовує для виробництва ракет, танків і літаків для війни проти України.

Він також додав, що Альянс готується відігравати значно більшу роль у координації безпекової допомоги Києву.

«Для України ще не пізно перемогти. Країни НАТО повинні надіслати Києву більше зброї та боєприпасів, включаючи системи протиповітряної оборони та зброю великої дальності», – зауважив Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, Китай вважає висловлювання британського міністра оборони Гранта Шаппса про розвіддані щодо готовності Пекіна надати Росії військову допомогу у війни проти України «безпідставним і безвідповідальним очорненням». 

Як повідомлялося, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс звинуватив Китай у наданні чи підготовці надання Росії летальної допомоги для використання у війні проти України. Про це пише Reuters.

До слова, Білий дім не має інформації про можливі факти постачання зброї до Росії з Китаю.

Читайте також: Китай надає Росії економічну допомогу та підтримку у сфері безпеки – розвідка США
Теги: Китай Єнс Столтенберг

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