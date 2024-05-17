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Росія і Китай шантажують Європу, щоб не допустити конфіскацію російських активів – американський експерт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Росія і Китай шантажують Європу, щоб не допустити конфіскацію російських активів – американський експерт
«Чи виживе Україна у цій війні – залежить від грошей і зброї»
фото: Київський безпековий форум

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму

Країни Заходу можуть передати Україні $300 мільярдів заморожених російських активів, зараз активно обговорюються механізми, як це можна зробити.

Про це заявив Старший науковий співробітник Інституту Гувера в Стенфордському університеті, Радник Державного департаменту США у 2005-07 роках Філіп Зеліков під час онлайн-дискусії КБФ, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

«Чи виживе Україна у цій війні – залежить від грошей і зброї. Багато говорять про зброю, але майже ніхто не говорить про гроші. Гроші не менш важливі, ніж зброя», – наголосив він.

Зеліков підкреслив, що у питанні передачі України заморожених російських активів зараз багато чого залежить від європейців, оскільки переважна більшість цих коштів зберігаються у Європі.

Натомість, додав він, на країни ЄС чиниться тиск з метою не дозволити конфіскувати російські гроші.

«Що насправді відбувається за лаштунками – це те, що Росія, Китай і арабські країни шантажують німецький, французький і японський уряди», – сказав ексрадник Держдепу.

Філіп Зеліков повідомив, що одним з варіантів вирішення цієї проблеми, який зараз обговорюється, є можлива передача заморожених російських активів під юрисдикції поза межами Євросоюзу, зокрема, до Північної Америки чи Великої Британії.

«Північна Америка і Британія у свою чергу зможуть прийняти рішення щодо того, що робити з грошима, якими вони управляють у своїх юрисдикціях», – резюмував він.

Нагадаємо, сьогодні відбувається онлайн-дискусія Київського Безпекового Форуму, присвячена одному з центральних питань життєзабезпечення України – передачі нашій державі заморожених на Заході російських активів.

Теги: росія Китай гроші Україна

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