Збиття ворожого Су-25, Блінкен зробив заяву про удари західною зброєю по РФ: головне за ніч

У травні 2024 року українські військові знищили вже щонайменше п'ять російських винищувачів Су-25

Українські захисники збили російський штурмовик Су-25. Білий дім не має інформації про можливі факти постачання зброї до Росії з Китаю. На Сумщині активізувалися ворожі диверсійні групи. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 23 травня, щоб ви були в курсі головних подій.

Сили оборони збили ворожий Су-25

ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. У травні 2024 року українські військові знищили вже щонайменше п'ять російських винищувачів Су-25.

За даними Генштабу, наразі ворог сконцентрував свої зусилля у Харківській області, а також на Покровському та Курахівському напрямках.

«На Покровському напрямку кількість атак зросла до 25. Зокрема, ворог штурмовими групами та технікою намагається вклинитися в наші бойові порядки. Ситуація залишається напруженою – ще триває девʼять бойових зіткнень За наявною інформацією українські воїни знищили російський штурмовик Су-25», – йдеться в повідомленні.

Білий дім прокоментував інформацію про постачання зброї до РФ з Китаю

Білий дім не має інформації про можливі факти постачання зброї до Росії з Китаю. Про це, після припущення міністра оборони Британії Шаппса, заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

«Повертаючись до 2022 року, я фактично стояв на цій трибуні і попереджав про своє занепокоєння тим, що Китай може надати пряму летальну допомогу Росії. Ми не бачили цього у 2022 році, ми не бачили цього у 2023 році, ми не бачимо цього на сьогоднішній день», – сказав Салліван.

Він також зазначив, що з нетерпінням чекає на розмову з Великою Британією, щоб узгодити оперативну картину.

Водночас, за словами Саллівана, США неодноразово висловлювали стурбованість тим, що Китай допомагає Москві, не надаючи зброю безпосередньо, але забезпечуючи ресурси для російської оборонно-промислової бази.

Зеленський вирушить до Франції

Президент України Володимир Зеленський має намір відвідати заходи на честь висадки союзних військ у Нормандії (Франція) 6 червня, а також у зустріч «Великої сімки» в Італії. Про це повідомляє Politico.

Два джерела видання зазначили, що Зеленський використає поїздку до Франції, щоб закликати до більшої військової підтримки з боку Заходу і попросити НАТО збивати російські ракети, як це зробили США і Велика Британія, коли Іран напав на Ізраїль.

«Україна відчайдушно потребує постійної підтримки та уваги світової спільноти, і ця поїздка дала б йому час поспілкуватися зі світовими лідерами, включно з президентом Джо Байденом, щоб обстоювати інтереси своєї країни», – зазначило видання.

Блінкен висловився про удари зброєю США по РФ

Сполучені Штати не заохочують використання західних озброєнь за межами української території, однак Україна сама ухвалює рішення про те, як ефективно розпоряджатися цією зброєю. Про це заявив на слуханнях у комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу США держсекретар Ентоні Блінкен.

Держсекретар США наголосив, що завдання Сполучених Штатів та їхніх союзників – постачати Україні ту зброю, якої вона потребує для відбиття російської агресії.

«Коли йдеться про заохочення, схвалення нападів за межами України, ми цього не робили, але Україна повинна буде ухвалювати і буде ухвалювати свої власні рішення. І я хочу переконатися, що вона отримає необхідне обладнання. І, ви знаєте, Конгрес надав їм озброєння, і я дякую за це», – сказав Блінкен.

На Сумщині активізувалися ворожі диверсійні групи

Прикордонники фіксують збільшення ворожих диверсійно-розвідувальних груп у Сумський області. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в етері телемарафону.

«У Сумській області простежується активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп. У Чернігівській області цього не фіксується, а ось Сумщина – це той напрямок, де ворог постійно намагається проводити диверсійну діяльність», – розповів Андрій Демченко.

За його словами, основна ціль ворожих диверсійно-розвідувальних груп полягає у тому, щоб знайти місця розташування наших підрозділів, дізнатися, як побудована оборона, щоб надалі наносити туди удари з потужного озброєння.

«Також ДРГ можуть мати завдання нанести ураження по наших позиціях власними силами, але цю загрозу хлопці добре розуміють. Застосовуються всі необхідні дії, щоб завчасно виявляти ворожі ДРГ», – додав речник.