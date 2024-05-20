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Чи поверне РФ заради «вічної дружби з КНР» Сахалін?

glavcom.ua
У Китаї, де нещодавно кремлівська делегація отримала значки за топінамбур, нищівної критики зазнав Олександр Дугін
колаж: glavcom.ua

Китайські соцмережі критикують Дугіна за антиукраїнські заяви

В улюблену західну гру пропаганди під назвою «реакція обурених читачів», як виявилося, можна грати не лише за російськими правилами. У Китаї, де нещодавно кремлівська делегація отримала значки за топінамбур, нищівної критики зазнав Олександр Дугін, ідеолог російського націоналізму і активний прихильник Путіна.

Не таємниця, що після повномасштабного вторгнення в Україну, Росія є дуже популярною у китайському Інтернеті.

Насправді, негативна реакція саме на Дугіна проливає світло на слабку сторону альянсу Пекіна і Москви – протистояння китайських та російських націоналістів, що є результатом століть територіальних суперечок і політичних протистоянь.

Дугін, як пише у своїй статті 17 травня «Голос Америки», нещодавно завів акаунт у найпопулярніших китайських соціальних медіа Weibo та Bilibil (аналог YouTube). З моменту приєднання до них Дугін отримав понад 100 тис. підписників на Weibo та 25 тис. на BiliBili. Опублікував менш ніж п'ять дописів на Weibo, але майже кожен із них має понад 1000 коментарів, більшість із яких критичні.

У першому відео, опублікованому на Weibo, він розкритикував статтю у The Economist директора відділу досліджень Росії та Центральної Азії Університету Фудань у Шанхаї Фен Юцзюня. У статті Фен заявив, що Росія неминуче програє війну з Україною. Дугін опонував, заявляючи, що Фен і деякі китайці недооцінюють «завзятість і наполегливість» Росії.

Відповідь Дугіна швидко засудили китайці, коментарі яких на кшталт «Росія повинна програти» та «Це екстреміст, який надзвичайно недружній до Китаю і планує його розділити» зібрали тисячі лайків. Під дописом, у якому Дугін підтримав Путіна на його п’ятому президентському терміні, користувачі відповіли: «Росія ось-ось програє війну» та «Ворота пекла чекають на вас».

Реакція китайців зрозуміла. Ще 1997 року у своїй книзі «Основи геополітики» Дугін наполягав, що розділ Китаю – необхідний крок, щоб Росія стала сильною. Зараз, звісно, його позиція більш обережна. Філіп Іванов, старший науковий співробітник Інституту політики азійського суспільства, пояснює: «Дугін – опортуніст. Оскільки війна в Україні різко прискорила зближення між Китаєм і Росією, його позиція почала змінюватися, що й призвело до спроб вступити у контакт з місцевою спільнотою».

Ван Сяодун, впливовий вчений-націоналіст Китаю, пояснює: «Хоча наші користувачі мережі можуть підтримувати антизахідну/антиамериканську програму Путіна, вони скептично або відверто негативно ставляться до нападу Росії на незалежну країну та російський експансіонізм, націоналізм та шовінізм (який представляє Дугін)». 

Критикуючи Дугіна, багато китайських користувачів мережі також згадували території, які Росія окупувала за останні 200 років. Підписники Weibo, наприклад, пишуть таке: «Заради вічної дружби між Китаєм і Росією, будь ласка, поверніть Сахалін і Владивосток». Зважаючи на появу відповідних карт з Куедао та Хайшеньваєм, цей китайський заклик може перестати бути риторичним. В улюблену імперську гру Росії можна грати і за східними правилами.

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Теги: росія війна Китай Україна Москва

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