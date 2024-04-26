ByteDance охочіше закриє TikTok в США, аніж продасть його – ЗМІ

Алгоритми, на які покладається TikTok у своїй роботі, є ключовими для всієї діяльності ByteDance

Компанія ByteDance, яка є власницею застосунку Tiktok обере закрити свій застосунок, аніж продати його. Станеться це за умови, якщо компанія вичерпає всі законні можливості для боротьби із законодавством про заборону платформи в магазинах застосунків у США. Про це пише Reuters.

Як зазначають джерела, алгоритми, на які покладається TikTok у своїй роботі, є ключовими для всієї діяльності ByteDance, що робить продаж додатка з алгоритмами вкрай малоймовірним.

За їхніми словами, на TikTok припадає невелика частка загального доходу ByteDance і щоденної кількості активних користувачів. Тому материнська компанія, у найгіршому випадку, скоріше закриє застосунок у США, ніж продасть його потенційному американському покупцеві. Закриття матиме обмежений вплив на бізнес ByteDance, в той час, як компанії не доведеться відмовлятися від свого основного алгоритму.

У заяві, розміщеній на медіа-платформі Toutiao, якою володіє ByteDance, компанія повідомила, що не планує продавати TikTok, у відповідь на статтю The Information про те, що ByteDance вивчає сценарії продажу американського бізнесу TikTok без алгоритму, який рекомендує відео користувачам TikTok.

Нагадаємо, президент Джо Байден підписав закон, який забороняє TikTok у США, якщо китайська компанія ByteDance не продасть свою частку.

Заборону TikTok було включено до законопроєкту про надання іноземної допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню. Цей крок є кульмінацією багаторічних спроб Вашингтону обмежити діяльність TikTok, пов’язаного з Китаєм. А втім, закон не призведе до негайного блокування TikTok.

Як повідомлялося, Конгрес США схвалив рішення про заборону китайської соціальної мережі TikTok. Застосунок буде недоступний для завантаження через 270 днів, якщо китайський власник не продасть платформу.

До слова, китайська компанія ByteDance цього року витратила $7 млн, щоб спробувати зупинити уряд США від заборони соціальної мережі TikTok у країні.