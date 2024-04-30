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Прем'єр Нідерландів може отримати посаду генсека НАТО, але три країни проти

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Прем'єр Нідерландів може отримати посаду генсека НАТО, але три країни проти
Офіційна Анкара підтримала кандидатуру Рютте у якості наступного голови НАТО
фото із відкритих джерел

НАТО хоче визначитися з кандидатурою на посаду свого генсека до червня

Туреччина висловила готовність підтримати кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаді наступного генсека НАТО. Тепер йому необхідно заручитися підтримкою Румунії, Словаччини та Угорщини, пише Reuters. Видання нагадує, що рішення в Альянсі приймаються консенсусом, тобто потрібна згода всіх 32 країн.

«Наступний голова НАТО зіткнеться з проблемою підтримувати підтримку союзників у боротьбі України проти вторгнення Росії, водночас остерігаючись будь-якої ескалації, яка може втягнути військовий альянс безпосередньо у війну з Москвою», – пишуть журналісти видання. 

Туреччина, а також країни-члени НАТО Угорщина, Словаччина та Румунія, чий президент Клаус Йоганніс виступає проти Рютте, публічно не висловлювали підтримку того, щоб Рютте став наступником Єнса Столтенберга, який піде у відставку з поста глави військового альянсу в жовтні.

Підтримка Анкари може посилити тиск на Йоганніса, щоб той відмовився від своїх слів, хоча Угорщина і далі продовжує  активно висловлювати свої заперечення щодо кандидатури Рютте.

Видання зазначає, Будапешт може змінити свою позицію, якщо Рютте відвідає прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, як він зробив минулого тижня провівши зустріч із президентом Туреччини Таїпом Ердоганом.

«Залежно від результатів президентських виборів у США в листопаді, наступнику Столтенберга, можливо, доведеться працювати з Дональдом Трампом, який зіткнувся з лютою критикою за те, що поставив під сумнів його зобов'язання захищати союзників по НАТО в разі переобрання», – прогнозує Reuters.

Всі очікують що після цього Словаччина також піде на поступки. На підтримку кандидатури Рютте вже висловилися США, Франція, Німеччина, Велика Британія та інші члени альянсу.

«Багато членів НАТО прагнуть якнайшвидше завершити процес відбору кандидатів, щоб він не став частиною переговорів про найвищі посади в Європейському Союзі після виборів до Європейського парламенту у червні», – зазначає видання.

Нагадаємо, Угорщина виступає проти призначення прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО. 

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розповів, чому Будапешт «не може підтримати» призначення Рютте наступним генсеком Альянсу.

«Ми, безумовно, не можемо підтримати обрання на посаду генерального секретаря НАТО людини, яка раніше хотіла поставити Угорщину на коліна. Було б дуже дивно, якби кандидатуру такої людини підтримав угорський уряд», – сказав Сійярто. Зазначається, що він нагадав про позицію Нідерландів щодо суперечки між ЄС та Будапештом стосовно занепокоєнь верховенством права в Угорщині.

До слова, 29 квітня, до Києва із неоголошеним візитом прибув чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг

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Теги: Сійярто переговори президент Єнс Столтенберг політика Угорщина Словаччина Будапешт міністр Туреччина

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