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Генсек НАТО розповів, хто може стати його наступником

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Генсек НАТО розповів, хто може стати його наступником
За словами Столтенберга, Марк Рютте – це дуже гарний кандидат
фото: EPA

Єнс Столтенберг визнав, що зазвичай утримується від коментарів щодо свого наступника

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вперше публічно заявив, що найбільше шансів на посаду наступного очільника Альянсу має прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Про це він сказав під час спільної пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Глава Альянсу визнав, що зазвичай утримується від коментарів щодо свого наступника, бо його обирає не він.

«Але після сьогоднішнього оголошення прем’єр-міністра Орбана (Орбан підтвердив, що більше не виступає проти кандидатури Рютте – ред.), вважаю, очевидно, що ми дуже близькі до рішення в Альянсі щодо обрання наступного генерального секретаря», – сказав Столтенберг.

За його словами, Марк Рютте – «це дуже гарний кандидат, бо має багато досвіду на посаді прем’єра».

«Він мій близький друг і колега. І тому я вважаю, що Альянс дуже скоро визначиться з моїм наступником. Це буде добре для всіх нас, для НАТО і також для мене», – сказав Столтенберг.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив, що більше не виступає проти кандидатури прем'єра Нідерландів Марка Рютте, який претендує на посаду наступного генерального секретаря НАТО.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте пообіцяв надати Угорщині право відмовитися від участі в операціях НАТО за межами Альянсу, якщо Віктор Орбан підтримає Україну. Про це пише газета Financial Times з посиланням на джерела.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте висловлює бажання зайняти посаду генерального секретаря НАТО після того, як в жовтні її залишить Єнс Столтенберг. Група країн зараз працюють над тим, аби забезпечити призначення саме Рютте.

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Теги: міністр НАТО Єнс Столтенберг

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