Генсек НАТО розповів, хто може стати його наступником

За словами Столтенберга, Марк Рютте – це дуже гарний кандидат

Єнс Столтенберг визнав, що зазвичай утримується від коментарів щодо свого наступника

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вперше публічно заявив, що найбільше шансів на посаду наступного очільника Альянсу має прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Про це він сказав під час спільної пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Глава Альянсу визнав, що зазвичай утримується від коментарів щодо свого наступника, бо його обирає не він.

«Але після сьогоднішнього оголошення прем’єр-міністра Орбана (Орбан підтвердив, що більше не виступає проти кандидатури Рютте – ред.), вважаю, очевидно, що ми дуже близькі до рішення в Альянсі щодо обрання наступного генерального секретаря», – сказав Столтенберг.

За його словами, Марк Рютте – «це дуже гарний кандидат, бо має багато досвіду на посаді прем’єра».

«Він мій близький друг і колега. І тому я вважаю, що Альянс дуже скоро визначиться з моїм наступником. Це буде добре для всіх нас, для НАТО і також для мене», – сказав Столтенберг.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив, що більше не виступає проти кандидатури прем'єра Нідерландів Марка Рютте, який претендує на посаду наступного генерального секретаря НАТО.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте пообіцяв надати Угорщині право відмовитися від участі в операціях НАТО за межами Альянсу, якщо Віктор Орбан підтримає Україну. Про це пише газета Financial Times з посиланням на джерела.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте висловлює бажання зайняти посаду генерального секретаря НАТО після того, як в жовтні її залишить Єнс Столтенберг. Група країн зараз працюють над тим, аби забезпечити призначення саме Рютте.