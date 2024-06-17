Латвія готує для відправки в Україну другу партію безпілотників

Латвія оголосила про план і зобов’язання внести цього року загалом €20 млн у межах коаліції дронів на закупівлю БПЛА для українських Сил оборони

За словами міністра оборони Латвії, країна вже починає реалізовувати спільні міжнародні закупівлі

Латвія готує другу партію безпілотників для Збройних сил України, які були закуплені у межах коаліції дронів, яку країна співочолює зі Сполученим Королівством. Про це в інтерв'ю виданню «АрміяInform» розповів очільник латвійського оборонного відомства Андріс Спрудс.

«Зараз ми вже збираємо другу партію безпілотників, яка незабаром має бути відправлена в Україну», – сказав він.

Водночас за словами Спрудса, Латвія вже починає реалізовувати спільні міжнародні закупівлі.

«Ми дійсно бачимо величезний інтерес. Поки що це скромна сума, €350 тис., але це перший крок. Також важливо, щоб різні міжнародні компанії були зацікавлені в цій програмі. Тому одночасно відбуваються заходи на національному, на міжнародному рівні, а також двосторонньо з Україною», – пояснив міністр.

Спрудс також нагадав, що Латвія оголосила про план і зобов’язання внести цього року загалом €20 млн у межах коаліції дронів на закупівлю БПЛА для українських Сил оборони.

Нагадаємо, уряд Латвії на закритому засіданні ухвалив рішення про виділення €10 млн на закупівлю артилерійських боєприпасів для України. Про це повідомили журналістам після засідання прем'єр-міністр Евіка Сіліня і міністр оборони Андріс Спрудс, передає портал Delfi. Спрудс повідомив, що на виділені Латвією гроші передбачається придбати понад 3 тис. великокаліберних 155-міліметрових снарядів.

До слова, уряд Латвії погодив передачу Україні нового пакету військової допомоги. Йдеться, зокрема, про дрони та протиповітряну оборону. Про це повідомила прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня.

«Уряд щойно схвалив передачу ЗСУ зенітних гармат Nbs, тактичних безпілотних систем спостереження та інших необхідних матеріалів. Це допоможе покращити як протиповітряну оборону України, так і її розвідувальні можливості», – зазначила посадовиця.