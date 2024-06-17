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Латвія готує для відправки в Україну другу партію безпілотників

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Латвія готує для відправки в Україну другу партію безпілотників
Латвія оголосила про план і зобов’язання внести цього року загалом €20 млн у межах коаліції дронів на закупівлю БПЛА для українських Сил оборони
фото з відкритих джерел

За словами міністра оборони Латвії, країна вже починає реалізовувати спільні міжнародні закупівлі

Латвія готує другу партію безпілотників для Збройних сил України, які були закуплені у межах коаліції дронів, яку країна співочолює зі Сполученим Королівством. Про це в інтерв'ю виданню «АрміяInform» розповів очільник латвійського оборонного відомства Андріс Спрудс.

«Зараз ми вже збираємо другу партію безпілотників, яка незабаром має бути відправлена в Україну», – сказав він.

Водночас за словами Спрудса, Латвія вже починає реалізовувати спільні міжнародні закупівлі.

«Ми дійсно бачимо величезний інтерес. Поки що це скромна сума, €350 тис., але це перший крок. Також важливо, щоб різні міжнародні компанії були зацікавлені в цій програмі. Тому одночасно відбуваються заходи на національному, на міжнародному рівні, а також двосторонньо з Україною», – пояснив міністр.

Спрудс також нагадав, що Латвія оголосила про план і зобов’язання внести цього року загалом €20 млн у межах коаліції дронів на закупівлю БПЛА для українських Сил оборони.

Нагадаємо, уряд Латвії на закритому засіданні ухвалив рішення про виділення €10 млн на закупівлю артилерійських боєприпасів для України. Про це повідомили журналістам після засідання прем'єр-міністр Евіка Сіліня і міністр оборони Андріс Спрудс, передає портал Delfi. Спрудс повідомив, що на виділені Латвією гроші передбачається придбати понад 3 тис. великокаліберних 155-міліметрових снарядів.

До слова, уряд Латвії погодив передачу Україні нового пакету військової допомоги. Йдеться, зокрема, про дрони та протиповітряну оборону. Про це повідомила прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня.

«Уряд щойно схвалив передачу ЗСУ зенітних гармат Nbs, тактичних безпілотних систем спостереження та інших необхідних матеріалів. Це допоможе покращити як протиповітряну оборону України, так і її розвідувальні можливості», – зазначила посадовиця.

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Теги: міністр гроші Латвія безпілотник

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