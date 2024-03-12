У Рютте офіційно з’явився конкурент на посаду генсека НАТО

Йоганніс заявив, що Румунія за весь час членства в НАТО довела здатність виконувати свої зобов’язання

Румунський президент Клаус Йоганніс офіційно оголосив про участь у виборах генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу. Про це він сказав журналістам на пресконференції, повідомляє Rfi.

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Йоганніс нагадав, що Румунія за понад два десятиліття членства в НАТО довела здатність виконувати свої зобов’язання та виділяє на оборону 2,5% ВВП.

«Ми перебуваємо в безпековому контексті, в якому, на мою думку, настав час для нашої країни взяти на себе ще більшу відповідальність в межах євроатлантичних керівних структур», – додав він.

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Президент Румунії наголосив, що НАТО потребує оновленого погляду на свою місію, й Східна Європа має зробити цінний внесок в дискусії та рішення, що ухвалюються в Альянсі.

«Маючи збалансоване, сильне і впливове представництво з цього регіону, Альянс зможе ухвалювати найкращі рішення, які відповідають потребам і інтересам усіх країн-членів. З усіх цих причин я вирішив змагатися за посаду генерального секретаря НАТО», – оголосив Йоганніс.

Чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг ще у 2022 році мав залишити посаду, але його вмовили залишитися, оскільки країни-члени не дійшли компромісу щодо наступника – для цього потрібна згода всіх країн-членів Альянсу.

Нагадаємо, Румунія повідомила країни НАТО про те, що планує висунути на пост генерального секретаря Альянсу свого президента Клауса Йоханіса.

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Раніше стало відомо, що Туреччина хоче отримати конкретні запевнення від прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте перед тим, як підтримати його кандидатуру на посаду наступного голови НАТО.

Водночас президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підтримує кандидатуру прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду наступного Генерального секретаря НАТО.

До слова, Угорщина виступає проти призначення прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте висловлює бажання зайняти посаду генерального секретаря НАТО після того, як в жовтні її залишить Єнс Столтенберг. Група країн зараз працюють над тим, аби забезпечити призначення саме Рютте.