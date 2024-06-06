«Є простий спосіб зупинити цю війну»: прем'єр Франції відповів, чи надішле солдатів в Україну

Прем'єр Франції Атталь: Париж не планує направляти своїх військових в Україну

Франція не планує направляти своїх військових в Україну. Про це заявив прем'єр-міністр країни Габріель Атталь, пише видання Lematin. За його словами, французька влада неодноразово раніше вже обговорювала це питання.

«Планів такого роду немає. Ви знаєте, ми багато обговорювали це питання», – сказав він. Але вкотре наголосив, що відправка французьких інструкторів на українську землю – це питання, яке «не є табу».

«Є простий спосіб зупинити цю війну: якщо Росія виведе свої війська, які вона направила в Україну в лютому 2022 року, тому що російські війська несуть відповідальність за ескалацію», – додав він.

Раніше стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон може офіційно оголосити про відправку військових інструкторів до зони війни. Точне рішення він має намір озвучити у четвер, 6 червня, під час урочистостей з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Коментарів з боку влади щодо відправки військових до України оприлюднено не було.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 червня, відвідає Францію. Зокрема, він зустрінеться із французьким колегою Еммануелем Макроном. Про це йдеться у заяві Єлисейського палацу, повідомляє BFMTV. Як зазначили в Єлисейському палаці, Зеленський приїде до Франції та візьме участь у заході на честь 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. Після цього заходу глава української держави зустрінеться у Єлисейському палаці із французьким колегою.

До слова, протягом наступних двох днів про новий пакет допомоги може оголосити і США. Адміністрація президента США Джо Байдена планує анонсувати новий пакет військової допомоги Україні на суму $225 млн. Про це пише агентство Reuters із посиланням на американських чиновників.Як сказано в повідомленні агентства, дані про чергову партію допомоги для України постали перед зустріччю Байдена з Володимиром Зеленським. Лідери двох країн мають провести переговори у четвер під час святкування 80-річчя висадки союзників у Нормандії.