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Євро не врятують. ЄС заборонив ввозити готівку до Росії на медичне лікування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Євро не врятують. ЄС заборонив ввозити готівку до Росії на медичне лікування
Німкеня хотіла вивезти до Росії 15 тис. євро, які планувала витратити на медичні послуги 
фото: Pixabay

Суд ЄС постановив: вивозити готівку можна лише для дорожніх і добових витрат

Запроваджені ЄС санкції передбачають заборону на вивезення до Росії європейських валют. Обмеження поширюються і на фінансування приватних медичних послуг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал Deutsche Welle, який цитує рішення суду Європейського Союзу в Люксембурзі.

Німецький суд розглядав кримінальну справу стосовно пасажирки, яка мала намір ввезти в Росію 15 тис. євро. Їх вона хотіла витратити на стоматологію, гормональну терапію в клініці з лікування безпліддя і післяопераційні процедури в клініці пластичної хірургії.

Митні органи вилучили ці гроші, залишивши їй близько 1 тис. євро для покриття основних витрат.

Суд звернувся до суду ЄС із проханням роз'яснити, чи входять вони до списку винятків. Винятки припускають, що в РФ з Євросоюзу дозволяється вивозити суми готівки, необхідні для особистого користування подорожуючих і найближчих родичів, які їх супроводжують. Водночас суд ЄС у Люксембурзі відповів, що не входять.

«Вивезення особою, яка подорожує в Росію, банкнот євро, з метою фінансування медичного лікування, яке вона бажає отримати в цій країні, не є вивезенням, необхідним для її особистого користування», – йдеться в рішенні суду.

Нагадаємо, санкції ЄС забороняють вивезення в Росію банкнот євро та іншої валюти країн, що входять до Євросоюзу. Ця заборона покликана запобігти доступу російської економічної системи до іноземної валюти, щоб збільшити витрати, пов'язані з війною РФ проти України.

Як відомо, Європейський Союз працює над 17-м пакетом санкцій проти Росії через її агресію в Україні. Київ сподівається, що нові обмеження стануть важливим інструментом тиску на Москву, аби сприяти відновленню миру.

До слова, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США не запроваджують нових санкцій проти Росії, тому що «необхідно розмовляти з обома сторонами конфлікту».

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Теги: санкції росія Європейський союз

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