Лінія фронту станом на 11 травня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському та Лиманському напрямках

З початку доби загарбник завдав 39 авіаційних ударів, скинувши 68 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1262 дрони-камікадзе та здійснили 3821 обстріл по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

11 травня станом на 22:00 відбулося 111 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському та Лиманському напрямках. Противник зазнає значних втрат – на Покровському напрямку було знешкоджено 368 окупантів, з них 193 –безповоротно. Українські воїни знищили п’ять бойових броньованих машин, одну артилерійську систему, автомобіль, 15 мотоциклів, 32 БпЛА, одиницю спеціальної техніки, пункт управління БпЛА, також пошкодили бойову броньовану машину, автомобіль, чотири мотоцикли та чотири артилерійські системи.

На Харківському напрямку

Противник від початку доби двічі проводив наступальні дії в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку

Агресор атакував в районах Нової Кругляківки та Загризового - українські захисники зупинили дві ворожі спроби просунутись вперед.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 20 разів атакували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Копанки, Греківка, Нове, Рідкодуб, Колодязі та в напрямку Григорівки. Чотири боєзіткнення не вщухають.

На Сіверському напрямку

Наші захисники відбивали чотири штурми окупаційних військ в районі Білогорівки, з яких два – тривають.

На Краматорському напрямку

Ворог штурмував позиції наших захисників поблизу Новомаркового, Часового Яру та Андріївки. Сили оборони відбили чотири атаки загарбників.

На Торецькому напрямку

Шість разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів, в районах Озарянівки, Диліївки та Торецька.

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби противник атакував у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Водяне Друге, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та Багатир. Наші захисники зупинили 38 штурмових дій противника, ще дев’ять боєзіткнень досі тривають.

На Новопавлівському напрямку

Ворог сім разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах Костянтинополя, Новосілки, Вільного Поля та Новополя. Наразі тривають три боєзіткнення.

На Курському напрямку

Зпочатку доби відбулося вісім атак противника, одна з яких триває дотепер, також ворог завдав двох авіаударів, скинувши при цьому чотири КАБ, здійснив 134 артилерійські обстріли, зокрема вісім – із РСЗВ.

Нагадаємо, триває 1173-й день повномасштабної війни в Україні.