Як справжній літак. У мережі зʼявилося фото Shahed-136 поруч із людиною

Розміри російського безпілотника значно перевищують людський зріст

Росія щодня атакує українські міста ударними безпілотниками, запускаючи сотні дронів. У мережі опублікували фото, на якому показано розмір безпілотника у порівнянні з людиною, повідомляє «Главком».

На світлині видно, що російський БпЛА значно більший за військового. Однак це не дивно: Shahed-136, або «Герань-2», має довжину приблизно 3,5 м, розмах крил – близько 2,5 м, а масу – близько 200 кг. Ударний дрон здатен рухатися зі швидкістю 180 км/год і більше та пролітати 2 тис. км.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало дані про складові модернізованого ударного безпілотника Shahed-136, збитого на Сумщині в червні цього року. Структура матеріалу фюзеляжу, виконання та компонування електронних блоків свідчать про іранське виробництво дрона. Водночас певні зміни можуть вказувати на спільну роботу Ірану та РФ з модернізації Shahed-136.

Безпілотник містить високошвидкісний мінікомпʼютер Nvidia Jetson Orin, спеціалізований для задач штучного інтелекту та обробки відео, а також інфрачервону камеру, подібну до раніше анонсованої в РФ. Nvidia Jetson Orin Росія використовує і в ударному БпЛА V2U. Призначення модуля – отримання інформації з камери безпілотника та порівняння її з завантаженими моделями для донаведення або вибору цілі в автоматичному режимі. Також його можуть застосовувати як розвідувальний.

Модернізований безпілотник «Шахед» фото: ГУР

Модернізації зазнала й іранська завадозахищена супутникова навігаційна система Nasir, яка стала восьмиканальною. На дослідженому зразку до Nasir підключена антена з чотирьох елементів, здатна приймати сигнали GPS у L1 та L5 діапазонах. Відомо про використання антен з круговим розташуванням восьми елементів, схожих на китайські, які раніше ідентифікували у Shahed російської збірки. Новий Shahed також має радіомодем та підсистему для передачі відео, телеметрії та/або групового керування.

Раніше «Главком» повідомляв, що станом на 15 червня Росія має на озброєнні понад 1950 стратегічних ракет різного типу, включаючи балістичні, крилаті та гіперзвукові «Кинджали». Такі дані наводить Головне управління розвідки Міністерства оборони України.