Це ще не Третя світова. Історик пояснив, коли розпочнеться глобальний конфлікт

Грицак: Нинішня війна між Заходом і не Заходом, це війна ціннісна. За цінності люди одне одному горло можуть перерізати

Ярослав Грицак: «Я належу до числа тих істориків, які кажуть, що наша війна триватиме десятиліття»

Російсько-українська війна – це локальний конфлікт, який має глобальне значення. І якщо ця війна вийде за межі України-Росії, тоді можна буде говорити про початок Третьої світової. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» виразив професор Львівського католицького університету, історик Ярослав Грицак.

Як відомо, європейські політики все частіше говорять про можливу війну Росії з НАТО. Та чи справді ця війна почнеться, знати наперед неможливо, вважає Грицак. Так, він провів історичні паралелі із 1924, 1938 роками.

«Залужний вже казав, що нині вже є Третя світова, але це не так. Це ще не Третя світова війна, бо ми маємо окремі дуже гострі конфлікти в окремих регіонах. Нинішні часи можемо порівняти з 1924, 1938 роками. Тоді була іспанська війна (Іспано-франко-марокканська війна, Рифська війна (1921-1926) – колоніальна війна Королівства Іспанія і Французької республіки (з травня 1924) проти Рифської республіки, створеної у результаті повстання у Північному Марокко), і японсько-китайська війна, ефіопська війна. Але воно переросло у світову війну потім. Чи наша переросте у світову, ми не знаємо», – пояснив науковець.

На думку Грицака, якщо російсько-українська війна «вихлюпнеться» за межі України-Росії, то цілком можливо, що можна буде говорити про початок Третьої світової війни.

«Тоді тяжко говорити, де ми зараз є. Це може бути кінець однієї війни, але це може стати початком іншої, більш масштабної. Чимало експертів говорять, що у 2027-2028 роках почнеться китайсько-американська війна. Де в тому часі буде російсько-українська війна, я не знаю. Чи вона до цього часу закінчиться, чи вона помножиться», – заявив професор.

Ярослав Грицак також наголосив на важливій тезі, яку висловлюють історики: у світових війнах змогли перемогти ті країни, на стороні яких були США. Цьому є три причини: США були далі від фронту, тому вони не мали втрат, вони вступали зі свіжими силами у війни та мали технології, пояснив науковець.

«Питання, чи Америка тепер може робити те саме, що робила у Першій світовій війні? Особливо, якщо конфліктів буде не один, а декілька: якщо буде не тільки українсько-російський конфлікт, а ще війна у Газі, війна китайсько-американська за Тайвань. Ніхто не знає, які будуть пріоритети у США. Те, що ми маємо розуміти і наша стратегія від цього виходить – війна надовго», – підкреслив історик.

Науковець вкотре акцентував увагу, що у такому випадку перемир’я можливе, але мир – ні. На його переконання, нинішня війна – це війна ціннісна.

«За цінності люди одне одному горло можуть перерізати. Такі війни швидко не закінчуються. Я належу до числа тих істориків, які кажуть, що наша війна триватиме десятиліття», – заявив Грицак. Він додав, що Україна має перелаштуватися на інші рейки і навчитися жити в умовах перманентної війни.

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