Келлог гнівно відреагував на заяву Медведєва про Третю світову війну

Келлог дорікнув росіянину, що РФ досі не представила меморандум, який обіцяли показати вже 10 днів тому

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог прокоментував заяву заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва про Третю світову війну, передає «Главком».

Келлог опублікував допис, у якому закликав припинити вогоню та наголосив, що Росія досі не представила меморандум з пропозиціями мирного врегулювання.

«Розпалювання страху перед Третьою світовою війною – це прикрий, безрозсудний коментар Дмитра Медведєва і невідповідний світовій державі. Президент Трамп працює над тим, щоб зупинити цю війну та припинити вбивства. Ми очікуємо на отримання меморандуму, який ви обіцяли тиждень тому. Припиніть вогонь зараз», –написав Келлог.

Нагадаємо, Дмитро Медведєв вийшов з заявою після звернення президента США Дональда Трампа до російського диктатора Путіна.

Як відомо, Трамп раніше заявив, що Путін грається з вогнем і якби він не був з президентом, то з Росією вже сталося б багато «дуже поганих речей».

«Щодо слів Трампа про те, що Путін «грає з вогнем» і що з Росією відбуваються «дійсно погані речі». Я знаю лише одну дуже погану річ – Третю світову війну. Сподіваюся, Трамп це розуміє!», – написав він.

Зазначимо, що сенатор-республіканець Ліндсі Грем після звернення президента США Дональда Трампа до російського диктатора Путіна опублікував емоціне звернення до росіян.

Грем заявив, що диктатор Путін веде російський народ у прірву та пояснив, що через війну великі жертви на фронті, значні проблеми з економікою та Росія стала ізольованою країною.

«Десятки тисяч російських солдатів убитими та пораненими. Економіка менша за розміром, ніж Італія, з більшим тиском, що наближається. Росія ізольованіша, ніж будь-коли. Це не робить Росію великою. Це робить її державою-ізгоєм. Ви, російський народ і військові, можете зробити краще», – підкрелив сенатор.

Він зауважив, що Путін не хоче закінчувати війну попри зусилля Трампа досягти мирного врегулювання між Україною та Росією.

«Я ціную все, що зробив президент Дональд Трамп, щоб спробувати покласти край цій жахливій війні. Але щоб покласти край будь-якій війні, потрібні партнери, які цього бажають. Поки що Путін цього не бажає. Що стосується Путіна: ми повинні пам'ятати, що це людина, яка сприяла режиму Асада скидати бочкові бомби з гелікоптерів на мирних жителів та навмисно обстрілювати лікарні в Сирії», – пише він.

Грем наголосив, що така ж «варварська поведінка відбувається і в Україні».

До слова, старший кореспондент Time Саймон Шустер заявив, що президент РФ Володимир Путін, імовірно, користується слабкою обізнаністю Дональда Трампа щодо історії України та ходу війни, щоб впливати на позицію США.

Журналіст зауважує, що після розмови з Путіним Трамп відкрито заявив, що мирні переговори мають вести лише Київ і Москва, оскільки «тільки вони знають усі подробиці». Така позиція свідчить про низький рівень обізнаності американського президента, який зазвичай намагається демонструвати компетентність у всіх питаннях.