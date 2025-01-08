Глава австрійського МЗС стане тимчасовим канцлером

Шалленберг виконував обов'язки канцлера протягом двох місяців у 2021 році

Федеральний президент Австрії передасть повноваження глави уряду очільнику зовнішньополітичного відомства

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг тимчасово очолить уряд з п'ятниці, 10 січня. Про це повідомляє APA.

Зазначається, що федеральний президент Александр Ван дер Беллен доручить Шалленбергу продовження управління Федеральною канцелярією і головування в тимчасовому федеральному уряді.

Рішення було ухвалено, оскільки канцлер Карл Негаммер йде з посади в п'ятницю після провалу коаліційних переговорів. Для Шалленберга, який також залишається міністром закордонних справ, це вже другий термін на посаді глави уряду.

Після відставки Себастьяна Курца Шалленберг виконував обов'язки канцлера протягом двох місяців у 2021 році, перш ніж посаду голови Народної партії та канцлера обійняв Карл Негаммер.

Нагадаємо, федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер запропонував власну країну як майданчик для перемовин між Україною та РФ. Таку пропозицію він озвучив обраному президенту США Дональду Трампу.

Нехаммер не вперше заявляє про готовність країни стати місцем для мирних переговорів між Україною та Росією. Так, у вересні він пропонував провести діалог у столиці Австрії – Відні. Канцлер підкреслив, що переговори між Україною та РФ повинні проходити без попередніх умов, а формат зустрічей має бути особистим. Він також додав, що Австрія, як країна, де розташована штаб-квартира ОБСЄ, готова підтримати справедливий і міцний мир, базований на міжнародному праві, та надати майданчик для переговорів.

До слова, під час перебування у Парижі президент Володимир Зеленський зустрівся із федеральним канцлером Австрії. Зеленський запросив Австрію приєднатися до декларації G7 про підтримку України та в майбутньому укласти двосторонню угоду про довгострокову підтримку.