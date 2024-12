Уряд звільнив очільника Українського інституту національної пам’яті

Дробовича було призначено на посаду глави Українського інституту національної пам’яті ще в грудні 2019 року

Кабінет міністрів України на своєму засіданні ухвалив звільнити з посади голови Українського інституту національної пам’яті Антона Дробовича. Про це повідомляє пресслужба уряду.

Як зазначається, Дробовича була звільнено у зв’язку із закінченням строку призначення на посаду.

Крім того, Кабмін призначив Юрія Мироненка заступником міністра цифрової трансформації та Олега Войтовича заступником державного секретаря Кабінету Міністрів України (повторно строком на п'ять років).

Що відомо про Дробовича

Антон Дробович – український науковець та державний діяч, автор академічних курсів та циклів лекцій, а також понад 50 наукових публікацій у сфері філософії, культурології та антропології.

У 2010 році закінчив Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Філософія», магістр філософії. З 2010 до 2019 року працював асистентом, викладачем та доцентом на кафедрах культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

У 2012-2013 роках працював журналістом, а потім керівником аналітичного відділу інформаційного агентства «Наголос». У 2013-2016 роках працював помічником генерального директора, а потім керівником Служби стратегії музейного планування та розвитку НКММК «Мистецький Арсенал».

У 2014 році захистив дисертацію за спеціальністю «Філософія культури, філософська антропологія» на тему «Гедоністичний дискурс як феномен європейської культури: філософсько-антропологічний аналіз». У 2016 році працював радником Міністра освіти і науки України.

У 2017-2019 був менеджером з комунікацій, а потім експертом з питань освіти і культури Інституту суспільно-економічних досліджень. У 2017 році став випускником лідерського семінару «Цінності та суспільство» Aspen Institute Kyiv.

У 2018 році здобув другу вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, а також закінчив програму «Good Governance» Школи управління Українського Католицького Університету та програму «Rethinking the culture of tolerance. Groups, Conflicts, and Reconciliation» University of Milano-Bicocca. У 2019 році працював керівником освітніх програм Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр».

У листопаді-грудні 2019 року Дробович пройшов конкурс на посаду голови Українського інституту національної пам’яті та був призначений на неї Кабінетом міністрів України 11 грудня 2019 року.

З лютого 2022 до квітня 2024 року служив у Збройних силах України – спочатку був військовослужбовцем 112 окремої бригади Сил територіальної оборони, а потім 78 полку Десантно-штурмових військ. Під час служби продовжував активну публічну діяльність, писав тексти, долучався до інформаційних та меморіальних проєктів, підтримувати культурну сферу України.