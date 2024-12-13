Колишній очільник Держспецзв'язку отримав нову посаду

Мироненко у 2019 році уклав контракт та долучився до тероборони

Мироненко став очільником Держспецзв’язку ще у 2023 році

Кабінет міністрів України призначив заступником міністра цифрової трансформації Юрія Мироненка. Раніше він був головою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Про це повідомляє пресслужба уряду.

Мироненка було звільнено з посади ще в середині листопада. Тоді він у прощальному дописі в Facebook оголосив, що отримає посаду у Міністерстві цифрової трансформації, проте не повідомив про яку саме мова.

«Рік тому я прийшов з поля бою, аби прийняти посаду, і успішно виконав завдання, поставлені верховним головнокомандувачем… Зараз переходжу в Мінцифри», – написав тоді Мироненко.

Як відомо, Кабінет міністрів у 2023 році призначив командира ударної роти БПЛА, яка працює на Запорізькому напрямку, Юрія Мироненка головою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Мироненко у 2019 році уклав контракт та долучився до тероборони. З початку повномасштабного вторгнення він воював у складі 112 бригади тероборони Києва. Пізніше обійняв посаду заступника начальника штабу 129 батальйону 112 бригади. Після цього очолив Відділ по роботі з добровольчими формуваннями територіальних громад 112 бригади. Нагороджений нагрудним знаком «Срібний хрест».

До слова, НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому голові Держспецзв'язку Юрію Щиголю, його заступнику та іншим у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн.

За версією слідства, у 2020 році власник групи компаній у змові із керівництвом Держспецзв'язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення. Для цього залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили, аби уникнути відкритих торгів та забезпечити їх перемогу. З цими компаніями підпорядковане Держспецзв'язку держпідприємство уклало договори на постачання відповідного програмного забезпечення та послуг та перерахувало у 2021-2022 років кошти у сумі понад 285 млн грн.