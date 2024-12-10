Розкриття платіжних операцій українців: Мінекономіки звернулося до банків з вимогою

Банки не повинні вимагати згоду на розкриття інформації про транзакції з особистих рахунків чи інші персональні дані українців

Мінекономіки стверджує, що уряд не потребує і не запитує від банків транзакції, які не пов'язані з «Національним кешбеком»

Міністерство економіки направило банкам роз’яснення про недоцільність надмірних вимог щодо розкриття банківських даних під час реалізації державних програм «Зимова єПідтримка» та «Національний кешбек». Про це повідомляє пресслужба відомства.

Кошти за програмою «Зимова єПідтримка» у розмірі 1 тис. грн зараховуються на картку національний кешбек, яку можна відкрити в одному з банків-партнерів програми.

«У разі, якщо громадянин не зацікавлений брати участь в програмі «Національний кешбек» і планує використати цю картку лише для отримання коштів за програмою «Зимова єПідтримка», банки не повинні вимагати згоду на розкриття інформації про транзакції з особистих рахунків чи інші персональні дані, які не стосуються безпосередньо виплати», – вказано у повідомленні.

Міністерство звернулося до банків щодо приведення своїх договорів з клієнтами та інших документів у відповідність до наданих роз’яснень.

Також наголошується, що для нарахування користувачу кешбеку 10% за купівлю українських товарів за програмою «Національний кешбек» уряд потребує даних виключно про транзакції, що стосуються купівлі чи повернення відповідних товарів.

«Дозвіл на передачу даних про транзакції за ці покупки учасник програми надає у разі зацікавленості брати в ній участь. Інформація про зазначені платіжні операції є підставою для нарахування кешбеку за конкретні покупки. Даних про інші транзакції для реалізації програми «Національний кешбек» уряд не потребує і не запитує від банків», – кажуть у Мінекономіки.

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Як відомо, пресслужба Приватбанку опублікувала заяву через те, що співзасновник monobank Олег Гороховський розкритикував банк за розкриття даних платіжних операцій при оформленні картки «Національний кешбек». Тоді Приватбанк наголосив, що дбає про безпеку банківської таємниці та персональних даних своїх клієнтів та діє згідно із законом. Українське законодавство вимагає підписання письмового дозволу на розкриття банківської таємниці від кожного користувача перед відкриттям рахунку «Національний кешбек».

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив порядок реалізації проєкту «Зимової єПідтримки». Зокрема, уряд визначив як, де і коли можна отримати гроші та куди можна буде їх витратити.

Як повідомлялося, з 1 грудня, можна отримати 1 000 грн «Зимової єПідтримки» в «Дії». Гроші можна витратити на послуги: комуналку, ліки, квитки на транспорт, книги або донати на United24. Витратити кошти можна до кінця 2025 року.

До слова, ідея «єПідтримки» виникла через те, що Україна отримала закордонну допомогу, на яку навіть не розраховувала.