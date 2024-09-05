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Канцлер Австрії запропонував Україні та РФ провести переговори у Відні

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Канцлер Австрії запропонував Україні та РФ провести переговори у Відні
Австрія готова прийняти мирні переговори між Україною та Росією. Таку заяву зробив канцлер країни Карл Нехаммер
фото з відкритих джерел

За його словами, процес перемовин має відбуватися без попередніх умов та очно

Канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив про готовність країни стати місцем для мирних переговорів між Україною та Росією. Він пропонує провести діалог у столиці Австрії – Відні. Про це він повідомив у своєму дописі в соцмережі X (Twitter).

«Ми приймаємо до відома заяви президента Росії щодо його готовності до мирних переговорів з Україною», – зазначив Нехаммер.

Канцлер підкреслив, що переговори між Україною та РФ повинні проходити без попередніх умов, а формат зустрічей має бути особистим. Він також додав, що Австрія, як країна, де розташована штаб-квартира ОБСЄ, готова підтримати справедливий і міцний мир, базований на міжнародному праві, та надати майданчик для переговорів.

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Теги: Австрія переговори

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