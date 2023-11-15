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Росія вдарила ракетами по Запорізькій області, є загиблі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія вдарила ракетами по Запорізькій області, є загиблі
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки
фото ілюстративне

Окупанти нанесли три ракетних удари по цивільній інфраструктурі

Сьогодні, 15 листопада, російські загарбники атакували ракетами Запорізький район. Унаслідок обстрілу загинула одна людина, а семеро отримали поранення. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрія Малашка.

«Станом на цю хвилину відомо про одного загиблого чоловіка та сімох поранених осіб, з яких двоє – жінки», – розповів він.

За словами Малашко, з 09:50 до 10:18 російські терористичні війська нанесли три ракетних удари по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району. «Тип ракет наразі уточнюється», – додав голова ОВА.

Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки, два автомобілі та господарчі споруди, які розташовані поруч з місцем ударів.

Триває 630-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 60 бойових зіткнень.

За добу загалом ворог завдав вісім ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Вільшана, Петропавлівка, Чернещина Харківської області; Піщане, Серебрянське лісництво Луганської області; Серебрянка, Сіверськ, Спірне, Кліщіївка, Архангельське, Новокалинове, Ласточкине, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області; Новодарівка, Мала Токмачка Запорізької області; Новоберислав та Берислав Херсонської області.

Теги: ворог поранення Запорізька область ракета війна

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