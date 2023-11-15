Росія вдарила ракетами по Запорізькій області, є загиблі

Окупанти нанесли три ракетних удари по цивільній інфраструктурі

Сьогодні, 15 листопада, російські загарбники атакували ракетами Запорізький район. Унаслідок обстрілу загинула одна людина, а семеро отримали поранення. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрія Малашка.

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«Станом на цю хвилину відомо про одного загиблого чоловіка та сімох поранених осіб, з яких двоє – жінки», – розповів він.

За словами Малашко, з 09:50 до 10:18 російські терористичні війська нанесли три ракетних удари по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району. «Тип ракет наразі уточнюється», – додав голова ОВА.

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Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки, два автомобілі та господарчі споруди, які розташовані поруч з місцем ударів.

Триває 630-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 60 бойових зіткнень.

За добу загалом ворог завдав вісім ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Вільшана, Петропавлівка, Чернещина Харківської області; Піщане, Серебрянське лісництво Луганської області; Серебрянка, Сіверськ, Спірне, Кліщіївка, Архангельське, Новокалинове, Ласточкине, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області; Новодарівка, Мала Токмачка Запорізької області; Новоберислав та Берислав Херсонської області.