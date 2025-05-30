Глава Мінʼюсту Чехії йде у відставку після скандалу з продажем біткоїнів

Мінʼюст отримав криптовалюту на майже 40 млн євро від торговця наркотиками

Міністр юстиції Чехії Павел Блажек вирішив подати у відставку через скандал з біткойнами. Міністерство прийняло криптовалюту на суму в мільярд крон від чоловіка, засудженого за торгівлю наркотиками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Český rozhlas.

Мінʼюст країни повідомив, що заробив майже мільярд чеських крон на продажі майже 480 біткоїнів, які отримав від невідомого благодійника. Блажек запевняв, що хотів розподілити ці гроші в межах чеської юстиції, наприклад жертвам злочинів, на боротьбу з кіберзлочинністю або для Пенітенціарної служби Чехії.

Згодом же стало відомо, що криптовалюту міністерству подарував Томаш Їржиковський, який у 2017 році потрапив до в'язниці за торгівлю наркотиками та незаконне зберігання зброї. Він керував онлайн-ринком для продажу наркотиків, а у 2021 році був звільнений з в'язниці.

Нагадаємо, аналітики ринку очікують на подальше зростання вартості біткоїна найближчим часом, зокрема не виключають встановлення нового рекорду його ціни. Радник президента США з питань криптовалют Девід Сакс вже передбачив майбутній «бум Трампа» на цьому ринку. За його словами, нова президентська адміністрація «закінчила війну з криптовалютою», тобто послабила регуляторні обмеження, накладені попередніми урядами США.

Як повідомлялося, вартість біткоїна знову оновила історичний максимум, перетнувши межу у $111 тис. Ціна біткойна досягла історичного максимуму, частково завдяки тому, що інвестори шукали альтернативи американським активам. Так, ціна біткоїна сягнула $111 862, що стало новим історичним максимумом та зростанням на 3,3% порівняно з закриттям ринків 21 травня.

До слова, американський уряд планує накопичити великий резерв біткоїна і не збирається продавати жодної одиниці цієї криптовалюти.