У Чехії суд засудив вчительку, яка на уроках поширювала фейки про «українських нацистів»

Під час уроків вчителька поширювала фейки про «українських нацистів», які «вбивали дітей»

Мартіна Беднаржова отримала 7 місяців умовно, заборону викладати та обов’язковий курс медіаграмотності

У Празі суд засудив колишню вчительку чеської мови Мартіну Беднаржову до семи місяців умовного ув’язнення за публічне виправдання російської агресії проти України. Її також позбавили права викладати на три роки та зобов’язали пройти курс з медіаграмотності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на чеське видання «iRozhlas».

Скандальні висловлювання пролунали у квітні 2022 року під час уроку стилістики в празькій початковій школі Na Dlouhém lán. Беднаржова стверджувала, що «для росіян це був виправданий спосіб врегулювання ситуації», заперечувала бої у Києві та називала новини чеського телебачення «пропагандою, пов’язаною з мільярдером Соросом».

«Це було шкідливо саме тому, що вона нав’язувала свої переконання дітям 13–14 років, які не могли дати гідної відповіді», – пояснила суддя Елішка Матьяшова. Вона наголосила, що якщо б Беднаржова висловлювала ці думки серед друзів, то, ймовірно, не була би покарана. «Але як учителька вона зловжила своїм становищем», – додала суддя.

Під час уроку жінка також поширювала фейки про «українських нацистів», які «вбивали дітей» та «здирали шкіру з людей». Вона заявляла, що «росіян вбивають на Донбасі з 2014 року». Учні намагалися заперечити, але вчителька відстоювала свою позицію. Її звільнили зі школи у травні 2022-го.

Пізніше Беднаржова намагалася оскаржити звільнення в суді, але безрезультатно. Під час розгляду справи в суді вона не відмовилась від своїх слів і стверджувала, що ЗМІ «спотворюють реальність». Жінка назвала судовий процес політичним тиском, оскільки планує балотуватися до парламенту від руху Stačilo!, що виступає за скасування санкцій проти Росії та припинення підтримки України.

Справу щодо проросійських заяв учительки розглядали тричі. Перші два суди її виправдали, але у січні 2024 року Верховний суд скасував ці рішення та направив справу на новий розгляд. Районний суд Праги 6 виніс вирок 29 травня 2025 року.

Рішення поки не є остаточним. Прокуратура залишає за собою право подати апеляцію. Тим часом Беднаржову зобов’язали пройти курс з підвищення медіаграмотності через «нездатність відрізнити пропаганду від достовірної інформації».

Раніше «Главком» повідомляв, що згідно з опитуванням STEM, більшість чехів досі мають різко негативне ставлення до Росії – 65% опитаних оцінили її найгірше. Водночас ставлення до України зросло після 2022 року, але нині залишається змішаним: позитивно її сприймають 30%, негативно – 39%.

