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Трамп планує призначити телеведучого Ларрі Кудлоу керувати економікою країни – WSJ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Трамп планує призначити телеведучого Ларрі Кудлоу керувати економікою країни – WSJ
Ларрі Кудлоу виступає в четвер на гала-концерті America First Policy Institute у клубі Mar-a-Lago у Флориді
фото: Алекс Брендон, Associated Press

Ларрі Кудлоу недавно зустрічався з Трампом у Мар-а-Лаго, приватному клубі обраного президента у Флориді

Обраний президент США Дональд Трамп планує призначити колишнього директора Національної економічної ради, а нині фінансового аналітика й ведучого Fox Business на одну з найвищих посад в економічному блоці нового уряду. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела. 

«Дональд Трамп розглядає можливість залучити ведучого телеканалу Fox Business Network Ларрі Кудлоу на високу посаду в економічному блоці своєї адміністрації», – зауважує видання.

При цьому зазначається, що в команді обраного президента бачать Кудлоу як нового керівника Національної економічної ради або, можливо, міністра фінансів США.

Джерела стверджують, що Ларрі Кудлоу недавно зустрічався з Трампом у Мар-а-Лаго, приватному клубі обраного президента у Флориді.

Що відомо про Ларрі Кудлоу

The Wall Street Journal пише, що 77-річний Ларрі Кудлоу – американський консервативний економіст, аналітик, оглядач та коментатор фінансових новин на каналі Fox Business.

Під час попереднього президентства Дональда Трампа, з 2018 по 2021 рік, він очолював Національну економічну раду.

До 2024 року Кудлоу також обіймав посаду віцеголови правління некомерційного мозкового центру America First Policy Institute.

Кадрові рішення Дональда Трампа: що відомо

Обраний 47-м президентом США Дональд Трамп визначив, хто стане новим очільником Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб. Трамп обрав Роберта Кеннеді-молодшого, який відомий своїми антивакцинаторськими заявами. Трамп заявив, що безпека та здоров’я всіх американців є найважливішою роллю будь-якої адміністрації, а тому Кеннеді на своїй посаді «відіграватиме велику роль у забезпеченні захисту кожного від шкідливих хімічних речовин, забруднювачів, пестицидів, фармацевтичних продуктів і харчових добавок». Роберт Кеннеді відомий своєю антивакцинаторською позицією. Він часто поширював різноманітні теорії змов та висловлював сумніви щодо їхньої ефективності.

Також Дональд Трамп призначив на кілька ключових посад осіб, лояльних до його політики, з обмеженим досвідом, що приголомшило деяких союзників і дало зрозуміти, що він серйозно налаштований на зміни.

Як повідомлялося, Трамп визначився з кандидатурою на посаду заступника генерального прокурора США, а також з помічниками для нього. Ці посади обіймуть адвокати обраного президента.

Раніше Дональд Трамп обрав сенатора Марко Рубіо на посаду держсекретаря США. Бізнесмени Ілон Маск та Вівек Рамасвамі матимуть посади глав Департаменту державної ефективності (DOGE). За словами Трампа, підприємці допоможуть владі скоротити марнотратство у країні.

До слова, виконувати обов’язки директора Національної розвідки у команді Трампа буде Тулсі Ґаббард. Відомо, що вона поширювала російські наративи. .У 2019-му Ґаббард у Палаті представників утрималася від голосування за перший імпічмент Трампа, пов’язаний з Україною.  А вже у 2022 році вона залишила партію, однак офіційно стала республіканкою лише на початку нинішнього року. Політичний відхід Ґаббард від Демпартії супроводжувався численними заявами та діями, які призвели до звинувачень у тому, що вона поширює дезінформацію Кремля або навіть може бути російським агентом.

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Теги: США Дональд Трамп вибори у США президент

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