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Сибіга скоординував з Леммі кроки під час головування Британії в Радбезі ООН

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Сибіга скоординував з Леммі кроки під час головування Британії в Радбезі ООН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з своїм британським колегою Девідом Леммі
фото: Андрій Сибіга, мережа Х

Сибіга наголосив, що Україна цінує лідерство Великої Британії у підтримці нашої країни

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що під час зустрічі з своїм британським колегою Девідом Леммі скоординували наступні кроки під час головування Великої Британії в Радбезі ООН.

«Радий зустрічі з моїм колегою та другом із Великої Британії Девідом Леммі у Брюсселі для підтвердження міцності стратегічного партнерства між Україною та Великою Британією. Ми цінуємо лідерство Великої Британії у підтримці України. Скоординували наші наступні кроки під час головування Великої Британії в Раді Безпеки ООН», – написав він в соцмережі Х. 

Зазначимо, що Андрій Сибіга 12-13 листопада перебуває з візитом в Брюсселі, де проводить низку двосторонніх переговорів з високопосадовцями ЄС і НАТО.

Нагадаємо, одна з країн висловила готовність стати державою-покровителем за Женевськими конвенціями. Це необхідно, щоб допомогти українцям у Росії. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він нагадав, що Росія утримує на своїй території тисячі українських військовополонених, цивільних заручників та депортованих дітей. При цьому Москва відмовляє міжнародним спостерігачам та медикам у доступі до них.

До слова, країни НАТО рішуче засудили рішення лідерів Росії та Північної Кореї розширити російську агресивну війну проти України. У заяві йдеться, що нарощування військової співпраці між Росією та КНДР є багаторазовим порушенням резолюцій Ради безпеки ООН. Союзники звернулися до РФ із закликом повернутися до виконання цих резолюцій.

Теги: Андрій Сибіга соцмережі Україна ООН Радбез ООН Велика Британія

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