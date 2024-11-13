Сибіга скоординував з Леммі кроки під час головування Британії в Радбезі ООН

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з своїм британським колегою Девідом Леммі

Сибіга наголосив, що Україна цінує лідерство Великої Британії у підтримці нашої країни

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що під час зустрічі з своїм британським колегою Девідом Леммі скоординували наступні кроки під час головування Великої Британії в Радбезі ООН.

«Радий зустрічі з моїм колегою та другом із Великої Британії Девідом Леммі у Брюсселі для підтвердження міцності стратегічного партнерства між Україною та Великою Британією. Ми цінуємо лідерство Великої Британії у підтримці України. Скоординували наші наступні кроки під час головування Великої Британії в Раді Безпеки ООН», – написав він в соцмережі Х.

Зазначимо, що Андрій Сибіга 12-13 листопада перебуває з візитом в Брюсселі, де проводить низку двосторонніх переговорів з високопосадовцями ЄС і НАТО.

Pleased to meet with my UK colleague and friend @DavidLammy in Brussels to reaffirm the strength of the Ukraine-UK strategic partnership. We appreciate the UK’s leadership in supporting Ukraine. Coordinated our next steps during the UK’s Presidency of the UN Security Council. pic.twitter.com/SzGnMnF7Dd — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 13, 2024

Нагадаємо, одна з країн висловила готовність стати державою-покровителем за Женевськими конвенціями. Це необхідно, щоб допомогти українцям у Росії. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він нагадав, що Росія утримує на своїй території тисячі українських військовополонених, цивільних заручників та депортованих дітей. При цьому Москва відмовляє міжнародним спостерігачам та медикам у доступі до них.

До слова, країни НАТО рішуче засудили рішення лідерів Росії та Північної Кореї розширити російську агресивну війну проти України. У заяві йдеться, що нарощування військової співпраці між Росією та КНДР є багаторазовим порушенням резолюцій Ради безпеки ООН. Союзники звернулися до РФ із закликом повернутися до виконання цих резолюцій.