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Рада безпеки ООН проведе засідання з нагоди 1000 днів війни в Україні

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Рада безпеки ООН проведе засідання з нагоди 1000 днів війни в Україні
У листопаді відбудеться засідання Радбезу ООН
фото з відкритих джерел

Радбез скличе Велика Британія, яка зараз головує в Раді

У листопаді відбудеться засідання Ради Безпеки ООН, присвячене 1000 дням війни Росії проти України. Цю подію анонсувала Велика Британія, яка головує в Раді цього місяця. Про це повідомила постійний представник Великої Британії при ООН Барбара Вудворд під час прес-конференції в Нью-Йорку.

Засідання відбудеться в другій половині дня 18 листопада, і його очолить міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Вудворд представила графік роботи Ради Безпеки на листопад і зазначила, що пріоритетними питаннями будуть «три найбільші конфлікти у світі»: наслідки та ризики війни на Близькому Сході, порушення Росією територіальної цілісності й суверенітету України, а також конфлікт у Судані.

За словами дипломата, Британія планує використати своє головування в Радбезі ООН «для викриття російської дезінформації та їхніх злочинів».

Вудворд також повідомила, що російська делегація заблокувала затвердження графіку роботи Ради Безпеки на листопад через запланований розгляд питання України. Однак, як зазначила вона, це не завадить проведенню засідання Ради за запитом країн-членів поза графіком.

Нагадаємо, 30 жовтня, відбулось засідання Ради Безпеки ООН щодо розгортання північнокорейських військових на фронті. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Раніше президент Фінляндії Александер Стубб в інтерв’ю Reuters заявив, що жодна держава в Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй не має мати права вето, а Росію взагалі потрібно виключити з цієї організації. 

Нагадаємо, Російська Федерація, яка у липні головувала у Раді Безпеки ООН, намагалася заблокувати участь України в засіданні щодо масованого ракетного удару 8 липня.

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Теги: міністр Велика Британія держава президент Сергій Кислиця конфлікт Радбез ООН ООН

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