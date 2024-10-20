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Президент Бразилії передумав їхати на саміт БРІКС

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Президент Бразилії передумав їхати на саміт БРІКС
Президент Бразилії отримав травму
фото з відкритих джерел

Бразильський президент не поїде на саміт в РФ

Президент Бразилії Лула да Сілва отримав травму голови, через що був змушений відмінити поїздку до російського міста Казань на саміт країн БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південно-Африканська Республіка). Про це повідомило CNN Brasil у неділю, 20 жовтня. 

За даними видання, яке посилається на медичний звіт, президент Сілва отримав «різано-тупу травму в області потилиці» в палаці Алворада. Медична команда рекомендувала йому уникати далеких авіаперельотів, однак дозволила займатися іншими щоденними обов'язками.

«Через травму Лула не поїде на саміт БРІКС у Казані, Росія. Голова Виконавчого комітету візьме участь у засіданні в режимі відеоконференції. Він мав піднятися на борт цієї неділі, о 5 годині вечора», – йдеться у повідомленні.

Після обстеження медичною командою президенту Бразилії було рекомендовано уникати далеких авіаперельотів. Він залишається під наглядом медичної бригади.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що голова КНР Сі Цзіньпін вирушить із візитом до РФ 22-24 жовтня для участі у саміті БРІКС.

До слова, організація БРІКС допомагає диктатору Володимиру Путіну показати світу і російському суспільству, що ізоляції Росії насправді немає. Про це в етері телемаратону «Єдині новини» заявив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що він не поїде в Бразилію на саміт G20, де його можуть заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.

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Теги: росія саміт Китай путін Індія Бразилія Володимир Зеленський БРІКС президент диктатор Єдині новини Сі Цзіньпін

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